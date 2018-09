Geheimwaffe Influencer?! - Networking-Treffen des Frauen-Netzwerks Global Women in PR bei Beiersdorf in Hamburg (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Hamburg (ots) -"Megatrend Influencer Relations - Bloß ein Hype oder wichtigesPR-Instrument der Zukunft?", das war die große Frage desNetzwerktreffens des Vereins Global Women in PR (GWPR), das am 25.September bei Beiersdorf in Hamburg stattfand.Inken Hollmann-Peters, Kommunikationschefin von Beiersdorf,Gründungsmitglied der GWPR und Gastgeberin der Veranstaltung,diskutierte mit Felix Hummel (Influencer, Gründer und Geschäftsführerder BuzzBird GmbH), Anna-Lena Dürmeyer-Wolski (PR Managerin NIVEABrand und Digital, Beiersdorf) und Louisa Grotkamp (Bloggerin undInfluencerin, Louisa by Louisa) über die Themen Erfolg und Misserfolgvon Influencer-Kooperationen, Zielgruppenoptimierung, dasZusammentreffen der Online- auf die Offlinewelt, Recherche passenderMeinungsführer sowie die Pflege von Influencer Relations.Einer der ganz großen Trends, auf den immer mehrKommunikationsprofis setzen, ist Influencer Relations, also dieZusammenarbeit mit Markenbotschaftern. Noch immer werde eine hoheReichweite als eines der wichtigsten Benefits von InfluencerRelations angesehen, dabei könne ein Markenbotschafter, der nur ineinem bestimmten Bereich geschätzt und bekannt ist, durchaus mehr fürUnternehmen relevante Zielgruppen erreichen, so lautet ein Fazit ausder gestrigen Diskussionsveranstaltung der GWPR. "Mit einer gutenInfluencer-Strategie lassen sich Kundenbindung und Umsätze steigern.Dass es hier vor allem auf glaubwürdige Markenbotschafter und denrichtigen Fit zwischen Unternehmen und Influencern ankommt, wurde inder Diskussion ganz deutlich", sagt Hollmann-Peters. "Der direkteErfahrungsaustausch mit den GWPR-Teilnehmerinnen über Best Practicesund Key Learnings lieferte zudem wertvolle Einblicke und neue Impulsefür die eigene Kommunikationsarbeit."Rund 50 Frauen aus der Kommunikationsbranche waren zu Gast. Nachder moderierten Diskussion inklusive anschließender Fragerundeführten die Kommunikationsprofessionals intensive Gespräche rund umdas Thema des Abends.Hashtag zur Veranstaltung: #GWPREventÜber GWPR Deutschland e.V.:GWPR Deutschland e.V. wurde am 16. Januar 2018 gegründet und istdas deutsche Chapter des seit 2015 existierenden FrauennetzwerksGlobal Women in PR (GWPR). Ziel von GWPR Deutschland ist es, dasUngleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen zuverringern und mehr Frauen zu motivieren, in dem eher weiblichdominierten Beruf auf der Karriereleiter nach oben zu streben.Netzwerktreffen rund um Zukunftsthemen des Berufsfelds, Peer-to-PeerFormate zum regelmäßigen Austausch auf Augenhöhe undMentoringangebote stehen im Zentrum der Aktivitäten. Alle vierzehnGründerinnen haben sich verpflichtet, jeweils eigene Veranstaltungenzu organisieren, sowie für Mentoring-Netzwerk-Treffen zur Verfügungzu stehen.Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen ausKommunikationsberufen werden, die mindestens über zehn JahreBerufserfahrung verfügen. Darüber hinaus gibt es assoziierteMitglieder, die mindestens fünf Jahren Berufserfahrung mitbringenmüssen. Der GWPR Deutschland e.V. finanziert sich überMitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Der Mitgliedbeitrag istgestaffelt: Mitglieder (ab 10 Jahre Berufserfahrung) zahlen einenJahresbeitrag von 300 Euro und assoziierte Mitglieder (ab 5 bis 10Jahre Berufserfahrung) einen Jahresbeitrag von 100 Euro.GWPR Deutschland e.V. im Überblick:Vorstand: Cornelia Kunze (I-sekai, 1. Vorsitzende), BarbaraSchädler (E.ON, Stellv. Vorsitzende), Monika Schaller (Deutsche Bank,Schatzsmeisterin), Sabia Schwarzer (Allianz, Stellv. Vorsitzende)Erweiterter Vorstand: Gabi Kaminski (GK-Personalberatung, RessortMitgliederwerbung), Susanne Marell (Edelman.ergo, Ressort Next GenLeaders), Tina Mentner (Hering Schuppener, Ressort Mentoring), EdithStier-Thompson (news aktuell, Ressort Veranstaltungen)Weitere Gründungsmitglieder: Kristina Faßler (WELT), ClarissaHaller (Siemens), Inken Hollmann-Peters (Beiersdorf), Babette Kemper(Ogilvy PR), Tina Kulow (Facebook), Anke Schmidt (BASF)Pressekontakt:Cornelia KunzeGWPR Deutschland e.V.Pelkovenstrasse 14780992 Münchenvorstand@globalwpr.dewww.globalwpr.com+49-172-9548585Original-Content von: GWPR, übermittelt durch news aktuell