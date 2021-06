Geheimtipp: Zweistellige Free-Cashflow-Rendite und keinen interessiert es

Wie viele Unternehmen kennst du, die in den letzten fünf Jahren ihre Umsätze jährlich um 12 % steigern konnten und gleichzeitig im jüngsten Quartal eine EBIT-Marge von 17 % verzeichneten? Dabei sollte das Geschäftsmodell noch wenig zyklisch sein und noch dazu von der Disruption des Offline-Geschäfts profitieren? Dann habe ich mit dem schwedischen Glücksspielanbieter Betsson (WKN: A3CPHR) einen spannenden Titel für dich.

Seit dem Jahreshoch bei 88,20 Schwedischen Kronen Mitte April befindet sich der Betson-Aktienkurs nur noch auf dem Rückzug. Dabei liegt die erwartete Free-Cashflow-Rendite für das Geschäftsjahr 2021 sogar über 10 %. Der Glücksspielmarkt ist mit seiner Abhängigkeit von nationalen Regulierungen nicht unbedingt einfach. Betsson gelingt es allerdings, sich in diesem Umfeld sehr gut zurechtzufinden. Daher kann das in meinen Augen nicht der Grund für die negative Entwicklung des Aktienkurses in den letzten Wochen sein. Schauen wir daher einmal genauer, was bei Betsson seit den Geschäftszahlen so los war.

Der Newsflow der letzten Wochen

Das Verwaltungsgericht hat eine Strafe der schwedischen Glücksspielbehörde in Höhe von 20 Mio. schwedischen Kronen aufgehoben. Diese wurde verhängt, da Betsson nach Ansicht der Glücksspielbehörde mit seinen Werbe- und Vertriebspraktiken gegen das Glücksspielgesetz verstoßen hat. Laut dem Gericht fehlt allerdings die rechtliche Grundlage für diese Entscheidung. Diese Nachricht würde ich als Erfolg für Betsson werten.

Daneben einigte man sich mit einer Tochtergesellschaft von PROSIEBENSAT.1 (WKN: PSM777) darauf, dass diese für ihre neue Glücksspiel-Marke die Sportwetten-Plattform und Technologie von Betsson verwendet. Diese Meldung bestätigt die Geschäftsführung in ihrer Wachstumsstrategie, das Unternehmen als starken Anbieter auf dem B2B-Sportbuchmarkt zu platzieren. Der Betrieb profitiert in diesem Bereich von Skaleneffekten, je mehr Kunden angebunden werden.

Schließlich hat man auch noch von den griechischen Behörden Lizenzen für Online-Glücksspiel und -Wetten erhalten. Diese Lizenzen sind für sieben Jahre gültig. Damit kann Betsson bereits in 18 regulierten Märkten operativ tätig sein. Zwar belasten in diesen Ländern dann die staatlichen Vorgaben und Steuerzahlungen die Marge, allerdings sind die Erlöse auch besser planbar. Außerdem reduziert sich die Zahl der Konkurrenten durch die Regulierung und der Einstieg für neue Anbieter wird schwieriger.