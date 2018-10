Mainz (ots) -Informativer Blick in die Residenz der Queen und auf denSchauplatz zahlloser Feste, Tragödien und Romanzen: Die"ZDFzeit"-Dokumentation "Der Buckingham-Palast" nimmt am Dienstag,30. Oktober 2018, 20.15 Uhr, "Geheimnisse und Tragödien imKönigshaus" ins Visier. Die Dokumentation zeichnet das Leben hinterden Palastmauern nach und schlägt den Bogen von den bescheidenenAnfängen über Auseinandersetzungen vor der Krönung Elizabeth II. bisin die heutige Zeit.Schon immer war das Schloss ein geschichtsträchtiger Ort: 1837wurde es zur offiziellen Residenz von Königin Victoria bestimmt. Seitmehr als 80 Jahren ist der Palast das Zuhause von Elizabeth II. Beiihrer Krönung 1953 musste sie sich erstmals gegen die konservativenHöflinge durchsetzen, die sich gegen jede Veränderung sperrten. Sofürchteten sie um den Respekt vor dem Amt, wenn das Fernsehen liveübertragen würde. Doch die Queen setzte sich durch - und 300Millionen Menschen verfolgten das Spektakel. Und da die Zeit auchweiterhin vor den Mauern des Palastes nicht Halt machte, gewährte dieKönigsfamilie zunehmend Einblicke in die Welt hinter derSchlossfassade - nicht immer zum Wohl der Monarchie: Das Ehedrama umCharles und Diana schadete dem Image der Windsors nachhaltig.So prächtig und bedeutend der Palast von außen ist - als Wohnsitzder Queen ist er nicht sonderlich gemütlich. Er ist Büro und Museumzugleich - ein Labyrinth aus über 700 Zimmern und mit Hunderten vonAngestellten: Butlern, Kammerdienern, Köchen, Pagen. Das Gemäuer istmittlerweile auch in die Jahre gekommen. Die Renovierung soll über400 Millionen Euro kosten. Wie es mit dem Schloss weitergehen soll -darüber wird aber wohl erst der nächste König entscheiden."Der unterschätzte Thronfolger" rückt am Dienstag, 13. November2018, 20.15 Uhr im ZDF in den Fokus: Zum 70. Geburtstag von PrinzCharles zeichnet "ZDFzeit" sein Lebensbild.Die Dokumentation "Der Buckingham-Palast" ist noch einmal amMittwoch, 31. Oktober 2018, 1.30 Uhr, im ZDF zu sehen. ZDFinfo sendetam Dienstag, 30. Oktober 2018, 17.15 und 18.00 Uhr, noch einmal diezweiteilige Version der Dokumentation von Duncan Bulling.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-der-unterschaetzte-thronfolger/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell