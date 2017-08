Die Geheimnisse der grünen Insel entdecken / Guinness verlost aufregende Rundreisen durch Irland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die beeindruckende Küstenroute mit ihren schroffen Klippen undeinsamen Buchten, die endlos grünen Hügel und das pulsierende Lebenin den Städten - Irland fasziniert mit einer Vielfalt aus Natur,Kultur, Tradition und Lifestyle. Ob Wandertour, Städtetrip oder einehistorische Reise durch mittelalterliche Burgen, prachtvolleSchlösser und elegante Herrenhäuser - die grüne Insel ziehtgarantiert jeden Urlauber in ihren Bann. Mit ein wenig Glück könnenGuinness-Fans die Magie Irlands hautnah erleben. Denn die legendäreirische Biermarke verlost drei 14-tägige Rundreisen durch die Heimatvon Molly Malone, Leprechaun und St. Patrick. Dabei steht natürlichauch ein Besuch des Guinness Storehouse auf dem Programm. Außerdemwarten jede Menge Sofortgewinne auf die Teilnehmer - zum Beispiel 100Irland-Spezialitätenpakete von McLaughlin's Irish Shop, 100 originalGuinness-Rucksäcke von Herschel, 100 Gutscheine à 250 Euro vonbilliger-mietwagen.de und 1000 Irland Reiseführer von Marco Polo.Nicht zu vergessen: die vielen verschiedenen Kleingewinne.Und was muss man machen, um seine Chance auf einen der Preise zusichern? Ganz einfach: Beim Einkaufen auf die speziellenAktions-Sixpacks von Guinness Extra Stout achten. Diese sind an demHinweis "Great taste - great Ireland" zu erkennen. Ganz wichtig:Unter den speziellen Aktionskronkorken befinden sich die Gewinncodes.Den Code einfach im Internet auf der Aktionsseitehttps://www.guinness-taste2017.de/ eingeben und sofort erfahren, obman gewonnen. Aber auch als Besucher eines Irish Pubs hat man dieMöglichkeit an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Jeder Gast erhält beider Bestellung von einem Pint Guinness in einem der teilnehmendenIrish Pubs einen Aktionscode.Übrigens: Nach Eingabe des Codes gibt es für alle Teilnehmer sogarnoch eine zweite Gewinnchance. Hierbei ist detektivischer Spürsinngefragt. Wer den genauen Standort eines bestimmten Cottage in Irlandherausfindet, erhält mit ein wenig Glück einen Gutschein für einendreimonatigen Aufenthalt in solch einem typisch irischen Landhaus.Wen auch immer das sprichwörtliche Glück der Iren trifft, mitmachenlohnt sich!DiageoDiageo ist der weltweit führende Anbieter internationalerPremium-Spirituosen und Biere. Das Portfolio des in London ansässigenUnternehmens umfasst so bekannte Marken wie Johnnie Walker, CrownRoyal, J&B, Buchanan's und Windsor Whiskies, Smirnoff, Cîroc undKetel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray undGuinness. Diageo ist weltweit tätig mit einer Markenpräsenz in mehrals 180 Ländern und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO)als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. WeitereInformationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken undLeistungen, erhalten Sie unter http://www.diageo.com. Besuchen SieDiageos Ressource zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol,www.DRINKiQ.com, um weitere Informationen und Links zu Initiativenetc. zu erhalten. Celebrating life, every day, everywhere.Über RadebergerDie Radeberger Gruppe KG, Marktführer im deutschen Biermarkt, istin Deutschland exklusiver Vertriebspartner für die Fass-, Flaschen-und Dosenbiere der Marken Guinness und Kilkenny von Diageo plc, demweltweit führenden Anbieter von Premiumgetränken. WeitereInformationen zur Radeberger Gruppe finden Sie unterwww.radeberger-gruppe.dePressekontakt:Jörn GoertzLeiter Marketing Guinness, KilkennyRadeberger Gruppe KGc/o Dortmunder Actien Brauerei. Steigerstraße 20, 44145 Dortmundj.goertz@radeberger-gruppe.dePressekontakt:Michaela Hansen, teamhansen Agentur für KommunikationTel. 01732105132michaela.hansen@teamhansen.deOriginal-Content von: Diageo Guinness Continental Europe, übermittelt durch news aktuell