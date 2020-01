"Das Geheimnis der Freiheit" mit Sven-Eric Bechtolf und Edgar Selge in den Hauptrollen Am Mittwoch, 15. Januar 2020, um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Berthold Beitz hat deutsche Nachkriegsgeschichte geschrieben.Als führender Industriemanager wandelte er den Krupp-Konzern in eine Stiftung umund veränderte damit die Industrielandschaft von NRW. Seinem Gönner AlfriedKrupp von Bohlen und Halbach wollte er ein Denkmal setzten und beauftragte dafürden Historiker Golo Mann. Der Fernsehfilm "Das Geheimnis der Freiheit" erzähltaus der Biographie dieses außergewöhnlichen Industriellen anhand einerMännerfreundschaft, die aus dem gemeinsamen Wissen von Kriegstrauma und Ängstenentstanden ist und zeichnet damit ein außergewöhnliches Psychogramm deutscherNachkriegspersönlichkeiten.Zwei Charaktere stoßen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten.Berthold Beitz: verkörpert von Sven-Eric Bechtolf, Aufsteiger, Macher, Sonnyboy.Und Golo Mann, den Edgar Selge als Großbürger, Historiker, zauderndenMelancholiker darstellt. Die Begegnungen der beiden in den 1970er Jahrenentwickeln sich bald zu einem regelrechten Duell. Wie geht man mit deutscherVergangenheit, wie mit dem eigenen Erbe um?"Das Geheimnis der Freiheit" ist im Rahmen des FilmMittwochs am 15. Januar 2020um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen und steht bereits in der ARD Mediathek zurVerfügung.Produziert wurde der Fernsehfilm von Trebitsch Entertainment (Produzentin:Katharina Trebitsch) und Zeitsprung Pictures (ausführende Produzenten: TillDerenbach, Michael Souvignier) mit dem WDR und der ARD Degeto, gefördert von derFilm- und Medienstiftung NRW. Die Redaktion haben Nina Klamroth (WDR) undChristine Strobl (ARD Degeto).Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23876 E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.deKaren Rudolph, boxfish filmsTel: 030 / 44 044 75, E-Mail: rudolph@boxfish-films.deFotos unter: www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4488614OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell