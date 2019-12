"Geheimes Israel - Der Mossad": Dreiteilige Doku in ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) - Der Mossad, der israelische Auslandsgeheimdienst, wurde am 13.Dezember 1949 mit dem Ziel gegründet, die Existenz Israels zu stützen - daskleine Land wollte ein sicherer Hafen für Juden aus aller Welt werden. Diedreiteilige Dokumentation "Geheimes Israel - Der Mossad" nimmt die Zuschauer mitauf eine Reise durch die Geschichte Israels und des Nahost-Konflikts und bietetneue Einblicke in aufsehenerregende Operationen - zu sehen in ZDFinfo amFreitag, 27. Dezember 2019, von 20.15 bis 22.30 Uhr.Israels Bedrohungslage trieb den Mossad immer wieder zu waghalsigen Operationenan, die sich schwer vor der Öffentlichkeit verbergen ließen. Kaum ein andererGeheimdienst trat so häufig aus seiner Schattenwelt heraus wie der Mossad. Dievielen Legenden, die sich um den berühmt-berüchtigten Auslandsgeheimdienstranken, sollen vor allem in der muslimischen Welt Eindruck machen - und IsraelsFeinde abschrecken.Doch wie wurde der Geheimdienst eines kleinen Landes so bekannt und sogefürchtet? Und wie beeinflusst er den Konflikt im Nahen Osten und dieWeltpolitik? Interviews mit Experten und Agenten des Mossad geben dazuEinblicke. Auch Ereignisse wie der Eichmann-Prozess, die Islamische Revolutionoder der Libanonkrieg erscheinen in einem neuen Licht.Den Dreiteiler "Geheimes Israel - Der Mossad" von Autorin Ina Kessebohm (Folge1: "Überlebenskampf" / Folge 2: "Permanente Bedrohung" / Folge 3: "GefährlicheNachbarn") sendet ZDFinfo erneut am Freitag, 17. Januar 2020, von 22.30 bis 0.45Uhr, am Mittwoch, 22. Januar 2020, von 2.00 bis 4.15 Uhr, und am Freitag, 24.Januar 2020, von 16.30 bis 18.45 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse -Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undunter https://presseportal.zdf.de/presse/geheimesisraelFür akkreditierte Journalisten stehen die drei Teile der Dokumentation "GeheimesIsrael - Der Mossad" im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell