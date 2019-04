Geheimer Weidel-Spender: Spur führt ins Umfeld eines Duisburger Milliardärs

Köln (ots) - Recherche von WDR, NDR, SZ und Tages-AnzeigerIm Fall der umstrittenen Spende zugunsten derAfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel führt die Spur ins Umfeld derdeutsch-schweizerischen Milliardärsfamilie Conle. Das habenRecherchen von WDR, NDR, Süddeutscher Zeitung und dem SchweizerTages-Anzeiger ergeben.Um die Herkunft des Geldes zu verschleiern, waren die Namen vonStrohleuten angegeben worden. Es geht um die 132.000 Euro, die imJahr 2017 aus der Schweiz an den Kreisverband Bodenseekreis der AfDgeflossen waren - zu Gunsten des Wahlkampfs von Alice Weidel. AlsAbsender stellte sich später die Pharmafirma PWS in Zürich und derenBesitzer Kurt Häfliger heraus. Der sagte erst, er habe das Geld füreinen Bekannten weitergeleitet, später gab er eine Liste mitStrohleuten als angebliche Spender ab. Jetzt nennt sein Anwalt daseinen Fehler und spricht wieder von einem einzelnen Spender.Die Spur führt nach Recherchen von WDR, NDR und SZ, sowie desSchweizer Tagesanzeigers ins Umfeld des aus Duisburg stammendenImmobilienmilliardär Henning Conle, auch Nachfahre der deutschen LTUGründer. Er hat einen Wohnsitz in Zürich und gilt als guter Bekanntervon Häfliger. Einer der Strohleute auf der Liste ist außerdem einAngestellter einer Firma, in der der Milliardär Conle Hauptaktionärist. Häfligers Anwalt wollte sich zu dem Namen nicht äußern. Conleselbst reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell