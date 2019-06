Geheime Online-Auktionen für Premiumprodukte zum Wunschpreis / E-Commerce Start-up auctopus stellt neues Portal für Luxus-Schnäppchen vor (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Mit dem Slogan "Dein Traum, Dein Gebot, Dein Deal", bringt dasWiesbadener Start-up auctopus (www.auctopus.com) eine E-CommerceInnovation in Form von "geheimen" Online-Auktionen auf den Markt. DieGründer von auctopus, Thomas Götzfried und Peter Fries habenbeobachtet, dass es für den Abverkauf von Überproduktionen undAusläufern für Luxus- und Premiumanbieter keinen effektivenVermarktungskanal gibt. Diese Anbieter entziehen ihre Produkte lieberdem Markt, als ihrem Markenimage durch offene Preisreduktionen zuschaden. Auch Hotels, Kreuzfahrt- und Fluggesellschaften wahren oftExklusivität um jeden Preis, anstatt ihre Restplätze günstiger zuvermarkten. Denn die Transparenz der Märkte im Online-Vertrieb sorgtdafür, dass Preisreduktionen immer und für jeden sichtbar werden."Das erscheint in der heutigen Zeit sowohl ökonomisch als auchökologisch fragwürdig. Die Lösung fanden wir in der Entwicklung einesneuen Vertriebswegs über das Modell der geheimen Auktionen", soThomas Götzfried.Nutzer von auctopus erhalten die Möglichkeit, dem Anbieter imRahmen von zeitlich befristeten Auktionen, ihren Wunschpreis verdecktmitzuteilen. So kann dieser die höchsten Gebote annehmen undinsgeheim Rabatte geben, die seinem Markenimage nicht schaden.Gleichzeitig erhält der Kunde mit auctopus die Chance, hochwertigeProdukte und Dienstleistungen deutlich günstiger als zumOriginalpreis zu erwerben und sich so vielleicht einen Traum zuerfüllen."Wir glauben, dass es für Anbieter mit Anspruch an ihr Markenimagegrundsätzlich Sinn macht, vor jeder offenen Rabattierung für einenbegrenzten Zeitraum Auktionen mit auctopus vorzuschalten. Die Kostenhierfür sind gering und Waren bzw. Dienstleistungen werden nur dannveräußert, wenn annehmbare Gebote eingehen.", so Peter FriesCo-Gründer und Geschäftsführer.Zum Marktstart am 3.6.2019 dabei sind u.a. Flüge mit Condor,Kreuzfahrten mit Transocean, Meet&Greet mit Heino, Übernachtungen inder Rocco Forte Villa Kennedy, VIP-Tickets für die Leichtathletik WM,uvm.Über eine rein kommerzielle Orientierung hinaus sind sich dieMacher des Start-ups auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortungbewusst. Auctopus vereinbart mit seinen Anbietern, dass diese einenAnteil von der zu zahlenden Provision einer gemeinnützigenOrganisation zukommen lassen. Weiterhin können gemeinnützigeOrganisationen über auctopus Sachspenden versteigern, um die Erlösefür ihren Zweck zu verwenden. Ankerpartner als Spendenempfänger istdie Fly & Help Stiftung von Reiner Meutsch, die bereits mehr als 300Schulen in Entwicklungsländern gebaut hat.Über auctopusDie auctopus GmbH mit Sitz in Wiesbaden ist die erste E-CommercePlattform für geheime Auktionen. Das Start-up versteigert Reisen,Tickets und Produkte von Luxus- und Premiumanbietern mit der Mission"Träume bezahlbar zu machen". Bei auctopus bestimmt der Kunde seinenWunschpreis im Rahmen einer geheimen Auktion selbst. Im Unterschiedzu anderen Auktionsanbietern gibt es mit diesem Modell bei denauctopus Auktionen keine Bieterschlacht - alle Gebote sind verdecktund nur vom Anbieter einsehbar. Der Vorteil: Reiseanbieter undHersteller geben Rabatte lieber heimlich, um ihrem Markenimage nichtzu schaden. auctopus bietet dafür einen neuen Vertriebsweg. Für dieKunden ergibt sich die Chance auf ganz besondere Schnäppchen. WeitereInfos auf www.auctopus.com.Pressekontakt:auctopus GmbHJason Franzpresse@auctopus.comParkstraße 1665189 WiesbadenTel.: 0176/8806700www.auctopus.comOriginal-Content von: auctopus GmbH, übermittelt durch news aktuell