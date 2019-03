Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Jahrelang wurden an Psychiatriepatienten in RumänienMedikamententests durchgeführt. Angeklagt ist eine Klinikleiterin -sie habe Versuche ohne Einwilligung der Patienten durchgeführt. AmMittwoch, 27. März 2019, 22.45 Uhr, berichtet "ZDFzoom" über "GeheimeMedikamentenversuche - Wie Psychiatriepatienten zu Opfern wurden".Bereits am Dienstag, 26. März 2019, 21.00 Uhr, informiert "Frontal21" darüber.Auftraggeber der rumänischen Klinik waren Arzneimittelherstellerund europäische Forschungsinstitute, darunter auch ein Institut ausDeutschland. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeitstatt."ZDFzoom" und "Frontal 21" liegen Dokumente vor, nach denen es beieinigen Pharmastudien in Rumänien auch zu lebensbedrohlichenNebenwirkungen bei den Patienten gekommen sein soll. Für denFreiburger Experten für klinische Studien, Professor Gerd Antes,haben in dem Fall europaweit Kontrollen versagt und zwar "in einemMaße, wie es in dem Extremfall hier tatsächlich über alle Grenzengeht".Von dem Verfahren sind Studien namhafter Pharmaherstellerbetroffen, wie Otsuka, Ferrer, Pierre Fabre, Minerava. Keines derangefragten Unternehmen sieht sich gegenüber den mutmaßlichen Opfernder Studien verantwortlich. Der seit zwei Jahren andauerndeGerichtsprozess gegen die Klinikchefin verläuft unter Ausschluss derÖffentlichkeit. Gegenüber dem ZDF erklärten einige der betroffenenPatienten, bisher nicht über die Vorgänge in der Klinik informiertworden zu sein.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100; und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomhttps://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell