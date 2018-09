Geheime Beziehungsängste: Jeder Zweite hat Sorge, nicht mehr attraktiv zu sein - Männer in den Dreißigern besonders verunsichert

Hamburg (ots) - Die Ansprüche an Beziehungen steigen immer mehr -und mit ihnen auch die Unsicherheiten. Das zeigt dieElitePartner-Studie 2018: Über 3.700 Liierte wurden befragt, welcheÄngste sie in ihrer aktuellen Beziehung beschäftigen. ZentraleBeziehungsängste sind demnach die Sorge um sexuelle(Un-)Zufriedenheit des Partners, schwindende Attraktivität und denVerlust der Liebe. Aber auch Angst vor Langeweile und Trennung plagtmehr als jeden Dritten zumindest hin und wieder. Männer haben zwarseltener Ängste als Frauen, sind aber keineswegs angstfrei.Schlechter Sex, schwindende Attraktivität und Verlust der Liebesind zentrale Ängste84 Prozent der Paare in Deutschland sind mit ihrer Beziehungzufrieden. Sorgenfrei sind sie offenbar trotzdem nicht: Insgeheimhaben viele Beziehungsängste. Ganz vorne: Die Sorge, sexuell nichtauszureichen. Jeder zweite Mann und sechs von zehn Frauen haben inihrer aktuellen Beziehung zumindest manchmal Angst, dass ihr Partnermit dem Sexleben unzufrieden sein könnte. Neben der Angst vorsexueller Unzufriedenheit und der Sorge um die eigene Attraktivitätgehört auch der Verlust der Liebe zu den zentralen Themen inPartnerschaften: 49 Prozent der Frauen und 41 Prozent der Männerhaben zumindest manchmal die Sorge, dass ihr Partner sie vielleichtnicht mehr liebt.Hot or not? Sechs von zehn Frauen haben Angst, nicht mehrattraktiv genug zu seinFrauen sind in Partnerschaften deutlich verunsicherter als Männer.Insbesondere das eigene Aussehen wird kritisch hinterfragt. Einedeutliche Mehrheit der Frauen (58 Prozent) hat zumindest manchmalAngst, dass ihr aktueller Partner sie nicht mehr attraktiv findenkönnte, 13 Prozent sogar "häufig". Unter den Männern sorgen sich mit41 Prozent aber auch nicht wenige um ihre Attraktivität. Ein weitererPunkt, in dem sich die Geschlechter unterscheiden: Frauen fürchtenhäufiger als Männer, verlassen zu werden - etwa vier von zehn Frauentreibt diese Sorge zumindest hin und wieder um (42 Prozent), bei denMännern ist es nur gut jeder dritte (35 Prozent). Der Gedanke daran,dass der eigene Partner fremdgehen könnte, bereitet Frauen (38Prozent) ebenfalls häufiger Sorge als Männer (26 Prozent).Nichts zu bieten? Männer sorgen sich um ihre Zahlkraft - und ihrenUnterhaltungswertMänner haben zwar etwas seltener Ängste als Frauen, sind inPartnerschaften aber keinesfalls angstfrei, wie die Ergebnisse derElitePartner-Studie 2018 zeigen. Die zentralen Beziehungsängstemachen auch ihnen zu schaffen. Darüber hinaus haben 41 Prozent derMänner zumindest manchmal Angst, dass ihre Partnerin sie langweiligfinden könnte (Frauen: 37 Prozent). Gut jeder vierte Mann (27Prozent) fürchtet, dass die Partnerin ihre eigenen Eltern,Geschwister oder Familienmitglieder über die Beziehung stellt. Undjeder Dritte (33 Prozent) hat zumindest hin und wieder dieBefürchtung, seiner Partnerin finanziell nicht genug bieten zu können(Frauen: 27 Prozent).Der verunsicherte Mann in den Dreißigern: Nach dem 30. Geburtstagmehr ÄngsteInsbesondere in der Phase zwischen dem 30. und 40. Geburtstagscheinen Männer von größeren Unsicherheiten geplagt. In dieserAltersgruppe weisen Männer über sämtliche Antwortmöglichkeiten hinweghöhere Ausprägungen auf als andere Altersgruppen. Fast jeder zweiteMann in seinen Dreißigern (48 Prozent) hat Angst vor einer Trennung.Auch die Sorge, betrogen zu werden, ist größer als bei anderenAltersgruppen, ebenso wie die Angst, nicht mehr attraktiv zu sein (52Prozent), sexuell nicht mehr zu genügen (61 Prozent) oder langweiligzu sein (47 Prozent).Frische Liebe ist von Ängsten geprägt - Langzeitpaare liebenunbeschwerterDie rosarote Brille schützt offenbar nicht vor Beziehungsängsten:Paare, die zwischen drei Monaten und einem Jahr zusammen sind, habenim Schnitt die meisten Ängste in Partnerschaften. Besonders dieSorge, nicht attraktiv genug zu sein, ist bei frisch Liiertenerstaunlich hoch (59 Prozent). Ebenfalls hoch ausgeprägt ist in derfrühen Phase einer Beziehung die Angst, verlassen (58 Prozent) undnicht geliebt zu werden (61 Prozent). Auch Bedenken, der Partnerkönnte die Karriere über die Beziehung stellen, sind zu Beginn einerneuen Liebe stärker (31 Prozent). Es bestehen zu Anfang also vorallem Ängste, die mit der Existenz der Beziehung selbst inZusammenhang stehen. Die Sorge, der Partner könnte sexuellunzufrieden sein, erreicht dagegen erst nach drei bis fünf JahrenBeziehungsdauer ihren Höhepunkt. Insgesamt zeigt sich: Je länger einPaar zusammen ist, desto geringer sind auch die Beziehungsängste.Und: Wer angibt, in der Beziehung zufrieden zu sein, hat auch wenigerSorgen.Sorglos glücklich: Mit dem Alter schwinden die ÄngsteDas Gute zum Schluss: Wer älter ist, fühlt sich offenbar sichererund angstfreier in seiner Beziehung. Insbesondere Themen wieÄußerlichkeiten, Trennung oder Fremdgehen werden mit dem Alter beiden meisten immer weniger relevant. Während sich unter 30 Jahren nochvier von zehn Liierten um die mögliche Untreue des Partners sorgen,ist es über 60 nur jeder Achte. Die Angst, das Sexleben könnte denPartner nicht zufriedenstellen, sinkt zwar auch deutlich, bleibt aberfür viele Liierte auch im Alter zumindest hin und wieder ein Thema(18 bis 29 Jahre: 60 Prozent, über 60 Jahre: 39 Prozent). Auch dieBedenken, nicht mehr attraktiv genug zu sein oder nicht mehr geliebtzu werden, werden seltener, ohne jedoch ganz zu verschwinden (18 bis30 Jahre: 61 Prozent, über 60 Jahre: 28 Prozent).Diplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner: "HöhererAnspruch an die Beziehungsqualität sorgt für mehr Ängste""Lieben heißt auch immer, sich zu öffnen und dem Partner seinInnenleben zu offenbaren", so Diplom-Psychologin Lisa Fischbach vonElitePartner. "Damit steigt die Angst vor Verletzungen, ob in Formvon Verlustängsten, der Angst vor Untreue oder davor, nichtauszureichen. Gründe für zunehmende Beziehungsängste liegen darin,dass Partnerschaften heutzutage einem höheren Anspruch an dieBeziehungsqualität ausgesetzt sind. 