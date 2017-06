Mainz (ots) -Die VW-Abgasaffäre ist der wohl größte Wirtschaftsskandal derdeutschen Nachkriegszeit. Mehr als 22 Milliarden Euro hatDeutschlands größter Autobauer bislang dafür bezahlt. DieZDFzoom-Dokumentation "Geheimakte VW. Wie die Regierung den Konzernschützt" zeigt am Mittwoch, 7. Juni 2017, 22.45 Uhr, Hintergünde derAbgasaffäre.Was geschieht mit den betroffenen Fahrzeugen, die von ihrenBesitzern im guten Glauben gekauft wurden, ein umweltfreundlichesFahrzeug zu erwerben? In Europa lässt VW die betroffenen Autos miteinem Software-Update nachbessern. Reicht das, um die Fahrzeugesauber zu machen? Zu dieser Frage und zu weiteren bislang unbekanntenHintergründen des Abgas-Skandals recherchierte "ZDFzoom"-ReporterHans Koberstein.VW hat jahrelang Dieselautos mit illegaler Abschalteinrichtungverkauft. Diese schaltete die Abgaseinrichtung der Dieselautos imStraßenbetrieb auf "schmutzig", während im offiziellen Labortest derGrenzwert für gesundheitsschädliche Stickoxide eingehalten wurde. Alsder Betrug in den USA aufflog, wurde VW dazu verpflichtet, dieFahrzeuge so umzurüsten, dass sie im Straßenbetrieb die Grenzwertewenigstens annähernd einhalten. Für den Konzern ein kostspieligesUnterfangen: VW musste in den USA bereits über 250.000 Dieselautoszurückkaufen und arbeitet seitdem an einer technischen Lösung.In Deutschland stand die Bundesregierung vor einer schwierigenEntscheidung. Damit die Fahrzeuge auf der Straße die gesetzlichenStickoxid-Grenzwerte tatsächlich einhalten, hätte man sie mitEntstickungskatalysatoren nachrüsten müssen, ein aufwändigesVerfahren. Von einem zweistelligen Milliardenbetrag, der von VW zuzahlen gewesen wäre, ist die Rede - das hätte mutmaßlich zum Verlustzahlreicher Arbeitsplätze geführt."ZDFzoom" liegen interne Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, wieRegierung und VW die Abgaskrise bewältigt haben. Anstelle einerteuren Umrüstung - so einigte man sich - sollte ein kostengünstigesSoftware-Update durchgeführt werden. Damit seien die betroffenenDieselautos wieder in Übereinstimmung mit den Gesetzen. DochMessungen an Fahrzeugen, die auf diese Weise "nachgebessert" wurden,ergeben ein anderes Bild.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-geheimakte-vw/https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFzoomAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell