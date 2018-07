"Geheimakte Otto Waalkes - Harry Hirsch auf Spurensuche" im ZDF: Dokumentation zu Ottos 70. Geburtstag (FOTO)

Mainz (ots) -Am 22. Juli 2018 wird Otto Waalkes 70 Jahre alt. Das ZDF würdigtDeutschlands beliebten Komiker mit einer besonderen, nicht ganz ernstgemeinten Dokumentation. In "Geheimakte Otto Waalkes - Harry Hirschauf Spurensuche", am Sonntag, 22. Juli 2018, um 22 Uhr im ZDF, gehtder beliebte und gewiefte Ermittler Harry Hirsch alias Otto Waalkesauf die Pirsch.Welche gut gehüteten Geheimnisse stecken hinter Ottosbeispielloser Erfolgsgeschichte? Haben Herkunft und Lebensumständedabei eine entscheidende Rolle gespielt? Wer waren die Vorbilder fürseine legendären Gestalten - vom ostfriesischen Pfarrer über ZwergBubi bis zu Frau Suhrbier? Auf seine unnachahmliche Art versuchtHarry Hirsch, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Unterstütztwird er dabei unter anderen von Guido Knopp, Karen Webb, Berti Vogts,Detlev Buck, Hans Werner Olm und Maddin Schneider.https://zdf.de/comedy/geheimakte-otto-waalkeshttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/geheimakteottoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell