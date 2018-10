Gehaltsvergleich: Fachkräfte verdienen im Osten bis zu 20.000 Euro weniger

Düsseldorf (ots) - Am Mittwoch jährt sich der Tag der DeutschenEinheit zum 28. Mal. Mit dem Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990sollten die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschlandvereinheitlicht werden. Allerdings verdienen Fachkräfte im Ostenimmer noch deutlich weniger: Während das Bruttodurchschnittsgehalteiner Fachkraft im Westen Deutschlands aktuell bei 56.800 Euro liegt,verdient ihr Pendant im Osten im Schnitt 44.700 Euro - einUnterschied von 27 Prozent. Eine Ausnahme ist der Stadtstaat Berlin,wo der Durchschnittsverdienst bei 50.700 Euro liegt. Das ist dasErgebnis einer aktuellen Analyse der Online-Jobplattform StepStoneauf Basis von 200.000 Datensätzen.Sachsen-Anhalt deutschlandweit SchlusslichtBundesweites Schlusslicht bei den Gehältern ist Sachsen-Anhalt -dort kommt eine Fachkraft auf einen Jahresverdienst von 39.300 Euro.Am besten bezahlt werden Mitarbeiter aus Ostdeutschland inBrandenburg (41.000 Euro). Allerdings sind das immer noch 8.000 Euroweniger als der Verdienst einer Fachkraft aus Schleswig-Holstein -mit 49.100 Euro Schlusslicht unter den alten Bundesländern.Deutschlandweit Spitzenreiter bei den Gehältern ist Hessen (61.800Euro), gefolgt von Bayern (58.600 Euro), Hamburg (58.200 Euro) undBaden-Württemberg (58.000 Euro). "Das Gehaltsgefälle zwischen Ost-und Westdeutschland lässt sich vor allem mit der Nachfrage nachFachkräften erklären. Zwar ist die Nachfrage im Osten zuletztdeutlich gestiegen, in Bundesländern wie Hessen oderBaden-Württemberg werden aber immer noch rund viermal so vieleFachkräfte gesucht wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt", sagtPhilipp Löwer, Arbeitsmarkt-Experte bei StepStone.Anzahl offener Stellen im Osten teils verdoppeltDie Zahl der veröffentlichen Stellenausschreibungen besonders inSachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg hat sich in den vergangenenfünf Jahren annähernd verdoppelt. Damit ist die Nachfrage nachhochqualifizierten Spezialisten in den neuen Bundesländerndurchschnittlich stärker gestiegen als in Gesamtdeutschland: Währendes auf Bundesebene zwischen Juni 2013 und Juni 2018 eine Steigerungder Nachfrage um rund 74 Prozent gab, verzeichnet Sachsen-Anhalt eineSteigerung um 107 Prozent. Das sind Ergebnisse des StepStoneFachkräfteatlas, für den die Online-Jobplattform seit 2012 bundesweitStellenausschreibungen auf allen relevanten Online- undPrint-Plattformen auswertet. Die Analyse zeigt, dass wie in allenanderen Bundesländern auch im Osten besonders IT-Spezialisten undFachkräfte mit technischer Ausbildung gefragt sind. An derGehaltskluft ändert die gesteigerte Nachfrage bisher noch nichts:IT-Spezialisten im Westen verdienen mit durchschnittlich 67.600 Euroaktuell fast ein Viertel mehr als ihre Kollegen im Osten, Ingenieurein den westlichen Bundesländern bekommen mit 72.900 Euro sogar 28Prozent mehr.Über den StepStone GehaltsplanerDie Online-Jobplattform StepStone bietet neben dem jährlichenStepStone Gehaltsreport für Fach- und Führungskräfte weitereInformationen zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der StepStoneGehaltsplaner, der auf mehr als 200.000 Gehaltsdatensätzen basiertund für den Jobexperten und Marktforscher einen Algorithmusentwickelt haben, der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B.Branche, Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose derpersönlichen Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter:stepstone.de/gehaltsplanerPressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5529/-5731E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell