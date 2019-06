Gehaltsvergleich: Diese Sportler müssen am kürzesten für ihr Auto arbeiten

Wien (ots) -- Wettbasis analysiert die Autos der bestverdienenden Sportler undwie lange diese dafür arbeiten mussten- Roger Federer verdient sich sein Auto in 8 Stunden- Nach 118 Tagen kann sich Lionel Messi seinen Sportwagen kaufenDie meisten Menschen arbeiten für die Anschaffung eines neuenAutos mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre. Einige der größtenSportstars hingegen verdienen sich ihr Auto quasi über Nacht. Diesgeht aus einer Untersuchung der Informationsplattform fürSportwetten, Wettbasis (www.wettbasis.com), hervor. Das Unternehmenhat die Autos der 20 bestverdienenden Sportlern der Forbes-Liste unddie fünf am meisten verdienenden aus Deutschland recherchiert undanalysiert, wie lange die Sportler für ihre Autos arbeiten.Hier ist das Auto am schnellsten abbezahltDer US-amerikanische Basketballspieler Kevin Durant fährt zur Zeiteinen Chevrolet für umgerechnet rund 47.000 Euro. Mit einemJahresgehalt von knapp 51 Millionen Euro hat er sein Auto bereits in8 Stunden und 1 Minute verdient. Ähnlich schnell kann sichTennis-Star Roger Federer ein neues Auto kaufen: Bereits nach 8Stunden und 5 Minuten ist eine weitere Ausführung seines MercedesX-Class finanziert. Usain Bolt landet mit rund 12 Stunden und seinemLand Rover auf dem dritten Platz.Auch der Kampfsportler Conor McGregor kann sich vergleichsweiseschnell eine weitere Version seines Autos gönnen: Seinen BMW i8 hater sich nach 12 Stunden und 30 Minuten verdient. Rund 15 StundenArbeitszeit benötigt Basketballer Stephen Curry für seinen Porsche.Diese Sportler arbeiten am längsten für ihr AutoVon den 25 Sportlern arbeitet Lionel Messi am längsten. Für 32Millionen Euro ersteigerte er seinen Ferrari 335 S Spider Scagliettiaus dem Jahr 1957. Diese Summe hat er nach rund 2.800 Stunden oderumgerechnet 118 Tagen auf seinem Konto. Damit liegt Messi weitabgeschlagen hinter den anderen Spielern. Am zweitlängsten benötigtCristiano Ronaldo für die Finanzierung seines Bugattis: 42 Tage ister für den teuersten Neuwagen der Welt tätig. Auf dem drittletztenPlatz befindet sich der Footballer Drew Brees. Mit einem Gehalt vonumgerechnet 39 Millionen Euro kann er sich seinen Bugatti nach 22Tagen leisten.Mit rund 280 beziehungsweise 230 Stunden Arbeitszeit komplettierenJerome Boateng und Lewis Hamilton die Top fünf der Personen, die amlängsten für ihr Auto arbeiten müssen. Der Fußballer verdient im Jahr11 Millionen Euro und finanziert seinen Lamborghini somit in rund 12Tagen. Für seinen 1,2 Millionen Euro teuren Wagen benötigt LewisHamilton 9,6 Tage.Alle detaillierten Ergebnisse finden Sie unter:www.wettbasis.com/sportwetten-news/gehaltsvergleich.htmlÜber WettbasisWettbasis (www.wettbasis.com) ist die führendeInformationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Websitewerden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleicheund Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigenKnow-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 inWien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis istTeil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in deriGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von250 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wienbeschäftigt.Pressekontakt:Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | 030.403647.613Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell