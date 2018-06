Gehaltstarifvertrag: Verhandlungen werden am 1. Juli fortgeführt

Berlin (ots) - "Wir waren in den vergangenen Verhandlungsrundeneiner Einigung ein gutes Stück nähergekommen. Leider ignorieren dieGewerkschaften bislang weitestgehend unsere Anstrengungen, obwohl wirnicht nur die zentralen Forderungen der Gewerkschaften nachdeutlichen Gehaltserhöhungen für Berufseinsteiger und Volontäreadressiert haben, sondern auch ein insgesamt sehr attraktives Paketangeboten haben. Dazu gehört unter anderem, den Manteltarifvertragbis Ende 2020 geschlossen zu lassen und einen Tarifvertrag über dieAltersversorgung für die Onliner in tarifgebundenen Unternehmenabzuschließen. Wir hoffen, dass die Arbeitnehmervertreter diesanerkennen und sich nun auch auf uns zu bewegen", erklärte GeorgWallraf, Verhandlungsführer des Bundesverbands DeutscherZeitungsverleger (BDZV) im Vorfeld der siebten Verhandlungsrunde übereinen neuen Gehaltstarifvertrag (GTV) für Redakteurinnen undRedakteure an Tageszeitungen.Am Sonntag, 1. Juli 2018, werden die Verhandlungen mit denGewerkschaften Deutscher Journalisten-Verband (DJV) und dju in Ver.diin Hamburg fortgesetzt. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob deraus formalen Gründen fristgemäß gekündigte Manteltarifvertrag für dieRedakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen, wie vom BDZVangeboten, in bisheriger Form über den Kündigungszeitpunkt 31.Dezember 2018 hinaus gelten soll. Es sei im Interesse aller,insbesondere der Redakteurinnen und Redakteure, in der bevorstehendenVerhandlungsrunde einen Abschluss zu erreichen, betonte Wallraf.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deHans Hendrik FalkVerantwortlicher Redakteur VerbandskommunikationTelefon: 030/726298-233E-Mai falk@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell