Gehaltsplus durch Equal Pay, aber auch größere Unsicherheit / Zeitarbeitnehmer sehen Folgen der AÜG-Reform nach neun Monaten kritisch (FOTO)

Augsburg (ots) -Entgegen den Absichten des Gesetzgebers beschert die AÜG-Reformvielen Zeitarbeitnehmern zwar ein Gehaltsplus durch Equal Pay,gleichzeitig aber auch Angst vor häufigeren Einsatzwechseln mitGehaltsrückgang oder einem Jobverlust sowie generell eine größereUnsicherheit. Das belegt eine neue Studie des unabhängigenMarktforschungs- und Analyseunternehmens Lünendonk im Auftrag vonOrizon. Für die Befragung im Februar wurden rund 1.500Orizon-Zeitarbeitnehmer befragt, die zum 1. Januar 2018 von der EqualPay-Regelung betroffen waren. 24 Prozent der Befragten sind zuJahresbeginn von Orizon zu ihrem vorherigen Einsatzunternehmen (17Prozent) oder einem Drittunternehmen (7 Prozent) gewechselt. Rund 70Prozent sind auch weiterhin beim Top 10-Personalunternehmen Orizonbeschäftigt. 6 Prozent sind derzeit auf Jobsuche. Die Befragungbelegt, dass viele Zeitarbeitnehmer die vermeintlichen Verbesserungendurch die AÜG-Reform skeptisch sehen.Der erste Unsicherheitsfaktor zeigt sich bereits bei der Art desArbeitsvertrages: Unter denjenigen, die von ihrem letztenEinsatzunternehmen übernommen wurden, erhielten nahezu zwei Drittellediglich einen befristeten Arbeitsvertrag - in der Zeitarbeithingegen sind rund 90 Prozent aller Arbeitsverträge unbefristet.Weiterhin erwarten die Teilnehmer der Studie, dass Zeitarbeitnehmerals Folge der AÜG-Reform häufiger "ausgewechselt" werden und durchdiese häufigeren Einsatzwechsel auch stärkeren Schwankungen beimGehalt ausgesetzt sind. Auch eine generell höhere Angst vor einemJobverlust treibt die Befragten um.Gehaltsplus für "Wechsler" und ZeitarbeitnehmerEtwa 70 Prozent der Befragten sind auch weiterhin alsZeitarbeitnehmer bei Orizon beschäftigt - etwa 30 Prozent haben dasUnternehmen jedoch in unterschiedliche Richtungen verlassen. Nach denVerbesserungen durch den Jobwechsel gefragt, überwiegt bei dieserGruppe eindeutig das höhere Gehalt: ca. 72 Prozent derjenigen, die inEinsatz- oder Drittunternehmen gewechselt sind, betonen dies alsVorteil. Doch auch die große Mehrheit der Orizon-Zeitarbeitnehmerprofitiert in Folge der Equal Pay-Bestimmung finanziell. Diejenigen,die durch Equal Pay nun mehr verdienen, erhalten nach eigenen Angabenim Schnitt rund 20 Prozent mehr Lohn als vorher - ein deutlichesPlus. Im Übrigen befürworten fünf von sechs Befragten, dassBranchenzuschlagstarife für Zeitarbeitnehmer aller Branchen gezahltwerden sollten.Über die Hälfte sieht mehr Nachteile als VorteileIn der Gesamtschau der neuen Gesetzgebung für die Branche derArbeitnehmerüberlassung dominiert eine kritische Stimmung: rund 54Prozent der Befragten stimmen der These zu, dass die Nachteile derAÜG-Reform für Zeitarbeitnehmer überwiegen. Die Umfrage fand zu einemsehr frühen Zeitpunkt statt, nachdem zum 1. Januar 2018 erstmals füreine größere Zahl von Beschäftigen die Bestimmungen zu Equal Paywirksam wurden. Die Studie weist damit auf Tendenzen hin, die sich amArbeitsmarkt in den kommenden Monaten verfestigen könnten - nichtzuletzt aufgrund der noch zu erwartenden Auswirkungen derGesetzesreform. Insbesondere das erstmalige Eintreten der18-monatigen Höchstüberlassungsdauer am 1. Oktober 2018 wird einweiterer tiefer Einschnitt für die Branche sein. "Unsere Umfragezeigt, dass eine Gehaltssteigerung durch Übernahme oder Equal Payunter dem Strich mit deutlich größeren Ängsten und Unsicherheiten aufSeiten der Zeitarbeitnehmer bezahlt wird", so Dr. Dieter Traub, CEOvon Orizon. "Wir müssen unseren Arbeitnehmern die Vorteile in derZeitarbeit durch Equal Pay und eine unbefristete Beschäftigung nunnoch deutlicher erklären und ihnen Sicherheit geben."Glossar zur PresseinformationBranchenzuschlagstarifeWerden zwischen Gewerkschaften und Zeitarbeitsverbändenvereinbart. Je nach Branche und Einsatzzeitraum bzw. erreichter Stufeerhalten Zeitarbeitnehmer dadurch einen bis zu 50-prozentigenAufschlag auf ihren Tariflohn. Branchenzuschläge gibt es u.a. in derMetall- und Elektro-, der chemischen und der Textil- undBekleidungsindustrie.DrittunternehmenUnternehmen, bei dem der Arbeitnehmer bislang weder alsZeitarbeitnehmer noch als Stamm-Mitarbeiter beschäftigt war.EinsatzunternehmenUnternehmen, in dem ein beim Personaldienstleistungsunternehmenbeschäftigter Arbeitnehmer eingesetzt wird.Equal PayGrundsatz der gleichwertigen Bezahlung eines Zeitarbeitnehmers mitdem vergleichbar eingesetzten Stamm-Mitarbeiter imEinsatzunternehmen. Greift gemäß AÜG-Reform nach 9 Monaten Einsatz imselben Unternehmen. Abweichungen sind bei Anwendung einesTarifvertrages für die Zeitarbeit möglich.HöchstüberlassungsdauerEin Zeitarbeitnehmer darf von seinemPersonaldienstleistungsunternehmen maximal für die Dauer von 18aufeinanderfolgenden Monaten im selben Einsatzunternehmen eingesetztwerden. Ausnahmen möglich für tarifgebundene Unternehmen oder beientsprechenden Betriebsvereinbarungen.Weitere Begriffserläuterungen finden sich im Glossar des iGZ unterhttps://www.ig-zeitarbeit.de/glossarPressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 | 20457Hamburg | E-Mail presse@orizon.deAgentur: Accente BizzComm GmbH | Dr. Martina Neunecker | T 0611 / 4080 619 | E-Mail: martina.neunecker@accente.deOriginal-Content von: Orizon GmbH, übermittelt durch news aktuell