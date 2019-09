Gehaltsfragen in der Bewerbung: mehr Offenheit bitte! / Umfrage von softgarden zeigt große Unzufriedenheit der Bewerber mit herrschender Intransparenz (FOTO)

Berlin (ots) -Aktuell lassen Arbeitgeber im Hinblick auf das Gehalt erst sehrspät die Katze aus dem Sack - das zeigt eine aktuelle Umfrage vonsoftgarden, an der 4.145 Bewerber teilgenommen haben. ZahlreicheJobkandidaten werden aktuell künstlich zu lange imBewerbungsverfahren festgehalten, obwohl Gehaltswunsch und -angebotnicht zueinander passen. Arbeitgeber verbrennen so unnötigeRessourcen und schädigen ihr Image.Mehrheit möchte GehaltstransparenzIm Zuge der New Work-Debatte wird immer wieder die Forderung nachGehaltstransparenz im Unternehmen erhoben. Einige Unternehmen habenihre Gehaltsstruktur transparent gemacht - und öffentlich darübergesprochen. Die Mitarbeiter dort wissen, was ihre Kollegen verdienen,im Gegenzug liegen ihre eigenen Gehälter ebenfalls offen. Wie stehenBewerber dazu? 50,6 % der Befragten finden das gut, 28,9 % schlecht.20,5 % haben dazu keine Meinung.Wunsch nach Transparenz im BewerbungsprozessAuch im Bewerbungsprozess zeigt sich der Wunsch nach Transparenz:31,3 % der Bewerber würden gerne schon in der Stellenanzeige über dasGehalt informiert werden. In der Praxis erhalten jedoch nur 9,7 % derBewerber diese Information zu solch einem frühen Zeitpunkt. Mehr alsjeder fünfte Bewerber erfährt aktuell sogar erst nach dem erstenVorstellungsgespräch, was er verdienen würde. Bei Bewerbern mitHochschulabschluss ist der Anteil derjenigen, die sich Angaben zumGehalt schon in der Stellenanzeige wünschen, mit 40,2 % besondersgroß.Informationsgefälle als ungerecht empfunden39,8 % finden es "nicht in Ordnung", dass Unternehmen einenGehaltswunsch von den Bewerbern einfordern, obwohl sie selbst nichtin ihren Stellenanzeigen preisgeben, wie viel diese Bewerberverdienen würden. Für Bewerber ist die Nennung des Gehaltswunschs"ins Blaue" mit einseitigen Risiken verbunden: 38,7 % der Bewerberhaben sich schon einmal durch einen zu hohen Gehaltswunsch ins "Aus"befördert, 44,3 % der Kandidaten einen zu niedrigen Gehaltswunschgeäußert und im Nachhinein festgestellt, dass für sie mehr "drin"gewesen wäre.Negative Erlebnisse in BewerbungsverfahrenIndividuelle Bewerberberichte, die in der Umfrage erhoben wurden,zeigen: Arbeitgeber holen Bewerber aktuell selbst dann in denProzess, wenn das Gehaltsangebot nicht passt. Aber dieVerschleierungstaktik geht nicht auf: "Ich habe einmal trotz meinesangegebenen Gehaltswunsches den gesamten Recruitingprozess einesUnternehmens durchlaufen und anschließend ein um ca. 25 % geringeresGehalt angeboten bekommen. Das war sehr ärgerlich, denn denZeitaufwand hätte man sich beidseitig sparen können", berichtet einUmfrageteilnehmer.Gehaltsangebot früher kommunizierenDie Umfrage zeigt die Fragwürdigkeit der bestehenden Praxis, dasGehaltsangebot erst zu einem späten Zeitpunkt im Bewerbungsverfahrenoffenzulegen. "Arbeitgeber sollten nach Möglichkeit schon in ihrenStellenanzeigen angeben, was Bewerber gehaltlich in demausgeschriebenen Job erwarten dürfen," sagtsoftgarden-Geschäftsführer Mathias Heese: "Diese Offenheit führt zuPluspunkten beim Arbeitgeberimage und wird zudem durch eine bessereSichtbarkeit der Anzeige bei Google belohnt."Mehr Gehaltstransparenz wagen: zehn Tipps für Arbeitgebersoftgarden gibt in der ausführlichen Auswertung der UmfrageArbeitgebern zehn Tipps für mehr Gehaltstransparenz. Die gesamteStudie steht als Whitepaper zum kostenlosen Download bei softgardenbereit: www.softgarden.de/studien.Über softgarden e-recruiting GmbHsoftgarden ist die zeitgemäße Lösung für einfaches Recruiting. ImBewerbermanagement optimieren Arbeitgeber mit Hilfe von softgardendas Kandidatenerlebnis, binden einstellende Führungskräfte dank einerApp besser ein und verkürzen den Bewerbungsprozess um mehr als dieHälfte. Bei der Bewerberauswahl erreichen Arbeitgeber mit demintegrierten Empfehlungsmanager mehr Kandidaten auf sozialenNetzwerken, indem sie die bestehenden Kontakte ihrer Mitarbeiternutzen. Sie posten Jobangebote kanalübergreifend auf über 300Jobbörsen und gewinnen im softgarden Talent Network attraktiveKandidaten per Active Sourcing. Entscheidende Pluspunkte fürsEmployer Branding bringen die nahtlose mobile Integration vonKarrierewebsite und Stellenanzeigen sowie die einzigartigeFeedback-Solution von softgarden. Damit erzeugen Arbeitgeberautomatisch Feedback von Bewerbern sowie neuen Mitarbeitern, machenes auf der eigenen Internetseite sowie auf kununu sichtbar undverbessern damit ihre Online-Reputation. Schon über 900 renommierteUnternehmen sämtlicher Branchen und Größen zählen im Wettbewerb umdie besten Kandidaten auf die einfach zu implementierendeCloudlösung. www.softgarden.dePressekontakt:softgarden e-recruiting GmbHHead of MarketingSaphir SchiwietzTauentzienstraße 1410789 BerlinTelefon: 030 884 940 446E-Mail: Saphir.Schiwietz ( ) softgarden.deOriginal-Content von: softgarden, übermittelt durch news aktuell