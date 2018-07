Gehaltsbiografie 2018: So unterschiedlich sind die Lebenseinkommen in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) -Wie viel Geld verdienen Arbeitnehmer in ihrem gesamtenBerufsleben? Welchen Einfluss hat plötzliche Arbeitslosigkeit auf dieEntwicklung des restlichen Lebenseinkommens? Antworten auf diese undweitere Fragen liefert die neue Studie "Gehaltsbiografie 2018" desHamburger Vergleichsportals Gehalt.de. Für die Untersuchung wurden217.867 Datensätze von Fach- und Führungskräften aus den letzten 12Monaten analysiert. Das Ergebnis: Wer 45 Jahre Arbeitslosengeld II(ALG II) bezieht, häuft bis zum 65. Lebensjahr rund 485.500 Euro an.Mindestlohnempfänger erhalten im gleichen Zeitraum 846.400 Euro -Vertriebsleiter mit akademischem Hintergrund verdienen wiederum überdrei Millionen Euro in ihrer Karriere.So viel verdienen Fach- und Führungskräfte bis zum RenteneintrittBerufseinsteiger in Deutschland verdienen durchschnittlich 30.056Euro im Jahr. Mit 60 Jahren können sie ihr Einkommen mit 58.229 Eurofast verdoppeln. Im Durchschnitt erhalten Fachkräfte 45.839 Euro undFührungskräfte rund 109.202 Euro jährlich. "Hochgerechnet auf dasganze Berufsleben entstehen je nach Beruf Gehaltsunterschiede in Höhevon mehreren Millionen Euro. Vielen ist der Gesamtbetrag ihrerLebenseinkommen gar nicht bewusst", sagt Philip Bierbach,Geschäftsführer von Gehalt.de.Über drei Millionen Euro für den VertriebsingenieurDer Vertriebsingenieur gehört beispielsweise zu den am bestenverdienenden Beschäftigten in Deutschland: Sein Gehalt summiert sichim Laufe seiner Karriere auf über drei Millionen Euro. Zum Vergleich:Die eher gering vergüteten Rezeptionisten kommen auf einLebenseinkommen von rund 1,2 Millionen Euro.Lebensszenario: 656.217 Euro weniger durch JobverlustDoch wie verändert sich die Höhe des Lebenseinkommens, wennBeschäftigte arbeitslos werden? Wie stark sich ein Jobverlustauswirken kann, zeigt die fiktive Einkommensentwicklung einesAltenpflegers: Im regulären Karriereverlauf verdient dieser bis zumRenteneintrittsalter 1,3 Millionen Euro. Wird er beispielsweise mit40 Jahren arbeitslos und zum ALG II-Bezieher, ohne wieder insBerufsleben zurückkehren zu können, sinkt sein Lebenseinkommen auf651.612 Euro. Der Verlust des Berufes kostet den Altenpfleger somitknapp die Hälfte seines gesamten Lebensgehalts. "Das Abrutschen inALG II hat massive finanzielle Einbußen zur Folge. Der Weg aus derErwerbslosigkeit sollte oberste Priorität haben", so Bierbach weiter.ALG II vs. Mindestlohn Darüber hinaus haben die Experten vonGehalt.de das Einkommen zwischen ALG II- und Mindestlohnempfängernverglichen. In beiden Fällen beginnt der Bezug im Alter von 20 undendet mit 65. Das Ergebnis: Über die gesamte Zeit ergibt sich einEinkommensunterschied von 360.916 Euro. Der ALG II-Empfänger erhältinsgesamt 485.484 Euro, im Mindestlohn-Szenario sind es 846.400 Euro.Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.gehalt.de/news/gehaltsbiografie-2018Die komplette Studie mit allen Ergebnissen können Sie sich hierkostenlos herunterladen:https://www.gehalt.de/downloads/presse/Gehaltsbiografie-2018.pdfZur Methodik: Das Vergleichsportal Gehalt.de analysierte 217.867Gehaltsdatensätze von Fach- und Führungskräften aus den letzten 12Monaten. Berücksichtigt wurden das Geschlecht, der Bildungsstand, dieBerufsbranche sowie die Unternehmensgröße in Korrelation zum Alter.Der ALG II-Satz in dieser Berechnung basiert auf einem Singlehaushaltim Bundesland Hamburg ohne Zusatzleistungen.Laut Mindestlohngesetz wird die Höhe des gesetzlichen Mindestlohnsalle zwei Jahre neu festgelegt. Dieser beträgt im Jahr 2018, wie auchim Jahr zuvor, 8,84 Euro. Der Mindestlohn kann je nach Branche höherausfallen. Für unsere Berechnung wird jedoch ein Fixum von 8,84 Europro Stunde angenommen und die Arbeitszeit auf 40 Stunden pro Wochefestgelegt. Daraus ergibt sich ein Jahreseinkommen von rund 18.400Euro.Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent liegenüber dem Wert, 50 Prozent darunter. Q1 (1. Quartil) bedeutet, 25Prozent der Gehälter liegen unter diesem Wert, Q3 (3. Quartil)bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen über diesem Wert.Anmerkung:Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegendenPressemitteilung die gewohnte männliche Sprachform beipersonenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Diesimpliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts,sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung alsgeschlechtsneutral zu verstehen sein. 