Gegenwind für Dobrindt / Bundesrat hat Bedenken gegen DWD-Gesetz (FOTO)

Berlin (ots) -Nachbesserungen und Präzisierung nötig - Verstoß gegenWettbewerbsrecht - Private Wetterdienste begrüßen den Beschluss desBundesratesErfolg für private Wetterdienste und Unternehmen der digitalenWirtschaft: Der Bundesrat folgt den Bedenken desWirtschaftsausschusses gegenüber dem umstrittenen Gesetzesentwurf"Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den DeutschenWetterdienst", auch DWD-Gesetz genannt. Der Bundesrat beanstandetinsbesondere unpräzise Angaben zur entgeltfreien Abgabe von digitalenWetterdaten (Open Data) und weist auf bedenkliche Verstöße gegeneuropäisches Wettbewerbsrecht hin.Das DWD-Gesetz wurde am 10. März 2017 im Bundesrat beraten. Esstammt aus dem Ministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur desMinisters Alexander Dobrindt (CSU). Das neue Gesetz würde demDeutschen Wetterdienst (DWD) im Gegensatz zur bisherigen Rechtslageerlauben, alle erdenklichen Wetter-Dienstleistungen für denEndverbraucher rein steuerfinanziert und entgeltfrei auf dem Marktanzubieten. Der Verband Deutscher Wetterdienstleister (VDW) siehtdadurch den fairen Wettbewerb behindert und die Existenzgrundlagesowie zahlreiche Arbeitsplätze in der Digitalwirtschaft insgesamtbedroht.Bundesrat sieht Behinderung privatwirtschaftlicher AnbieterMängel und Ungenauigkeiten im DWD-Gesetz, die der VDW seitlängerem kritisiert, hat der Bundesrat nun ebenfalls beanstandet. DerVDW sieht sich daher in seiner Position bestätigt. Der Bundesratbittet in seinem Beschluss vom 10. März darum, den Gesetzentwurf imweiteren Gesetzgebungsverfahren zu überarbeiten. So sei zupräzisieren, welche Daten der DWD mit welcher zeitlichen Verzögerungüber das Geoportal entgeltfrei bereitzustellen habe.Darüber hinaus bittet der Bundesrat darum, die Vereinbarkeit desGesetzes mit dem europäischen Wettbewerbsrecht zu prüfen. DieLändervertretung äußert gegenüber der "faktischen Ermächtigung" desDWD zur entgeltfreien Bereitstellung jeglicher Dienstleistungerhebliche wettbewerbsrechtliche Bedenken und stellt fest: "Dieunentgeltliche Abgabe von Leistungen des steuerfinanzierten DeutschenWetterdienstes stellt eine Behinderung etablierterprivatwirtschaftlicher Anbieter dar."Gründliche Prüfung der Gesetzesnovelle gefordertDer Bitte des Bundesrates, die Gesetzesnovelle gründlich zu prüfenschließt sich der VDW in vollem Umfang an. "Ein erster Schritt in dierichtige Richtung", begrüßt Dennis Schulze, Vorstandssprecher des VDWund Geschäftsführer der MeteoGroup Deutschland GmbH den Beschlussdes Bundesrates vom 10. März 2017. "Wir wünschen uns, dass derGesetzgeber der Bitte des Bundesrates folgt und das Gesetzüberarbeitet. Durch präzise Vorgaben muss sichergestellt werden, dassder Gesetzestext die Intentionen von Open Data und Digitaler Agendatatsächlich umsetzt und nicht, wie im bisherigen Entwurf, diese Zieleauf den Kopf stellt."Auch Christoph Kreuzer, Geschäftsführer von wetter.com, sieht beimAnbieten von Wetter-Dienstleistungen die Notwendigkeit klardefinierter Grenzen zwischen der Behörde DWD und privatenUnternehmen: "Alles, was mit Unwettern zu tun hat, kann der DWDentgeltfrei erbringen. Die Grenze entgeltfreierWetter-Dienstleistungen des steuerfinanzierten DWD ist aber dort zuziehen, wo Unwetter aufhören und das ganz normale Wetter anfängt."Verstoß gegen europäisches WettbewerbsrechtDer VDW fordert den Gesetzgeber auf, die vom Bundesrat erbetenenPrüfungen und Änderungen vorzunehmen. Die entgeltfreie Erbringungsämtlicher Wetter-Dienstleistungen für den Endverbraucher durch denDWD stößt im Bundesrat auf erhebliche wettbewerbsrechtliche Bedenken.Diese Ermächtigung verstoße gegen europäisches Wettbewerbsrecht undgegen die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit. Zudem würdenMarktzutrittsschranken für neue oder bestehende Marktteilnehmererrichtet. Der Bundesrat sieht in den grenzüberschreitendenWetter-Dienstleistungen des DWD eine Relevanz für den europäischenBinnenmarkt.Neben dem VDW hatten auch bereits der Bundesverband DigitaleWirtschaft (BVDW) sowie der Verband Privater Rundfunk und Telemedien(VPRT) heftige Kritik am DWD-Gesetz geübt. Durch das Gesetz werde einPräzedenzfall für die fehlerhafte Umsetzung von Open Data undDigitaler Agenda in Deutschland geschaffen, heißt es von dort.Bundesbehörden können auch andersEin Beispiel für eine gelungene Umsetzung der Ideen von Open Dataund Digitaler Agenda liefert aus Sicht des VDW das Bundeskartellamt.Es hat 2013 die Markttransparenzstelle für Kraftstoffpreiseeingerichtet. Diese sammelt die aktuellen Kraftstoffpreise und stelltsie in einem einheitlichen Datenformat als Open Data unter einerCreative Commons-Lizenz zur Verfügung."Hier macht es der Gesetzgeber so, wie er es mit der DigitalenAgenda auch beabsichtigt hat", stellt Dr. Joachim Klaßen, Vorstand imVDW und Inhaber der WetterOnline GmbH fest. "Die Behörde, hier dasBundeskartellamt, sammelt Daten und stellt diese nachfolgendunmittelbar zur weiteren Nutzung zur Verfügung. Mit der weiterenNutzung werden aus den Daten innovative Dienstleistungen, zumBeispiel Tankstellen-Apps. Anders als im vorliegenden Entwurf desDWD-Gesetzes wird hier aber nicht die datenhaltende Stelle selbstermächtigt, diese Dienstleistungen aus Steuermitteln und entgeltfreizu erbringen. Diese beispielhafte Umsetzung der Digitalen Agenda mussfür Wetter-Dienstleistungen ebenso gelten."Wortlaut des Beschlusses des Bundesrates vom 10. März 2017:(http://ots.de/IBKjK)1. Zum Gesetzentwurf allgemeina) Der Bundesrat erkennt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs an,den Zugang zu und die Nutzung von meteorologischen Daten fürdie Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Wirtschaft zuvereinfachen, um den Mehrwert aus der Nutzung der Daten durchden privatwirtschaftlichen Sektor zu vergrößern und umverbesserte Möglichkeiten der Weiterverwendung der Daten fürprivatwirtschaftliche Nutzer jeglicher Art und insbesondereStart-up-Unternehmen zu schaffen.b) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren "dieBereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten" in § 6 Absatz2a Nummer 3 DWDG-E zu präzisieren. In der derzeitigen Fassungbleibt unklar, welche Daten der DWD in das so genannteGeoportal einstellen muss und wann er dies tun muss. ImGeoportal sind bereits heute Daten des DWD verfügbar, jedochüberwiegend ältere Daten. Die Wetter-Dienstleistungsunternehmenbenötigen jedoch aktuellste Mess- und Radardaten, um diese fürihre Anwendungen nutzen zu können.2. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 6 Absatz 2a Nummer 2 DWD-Gesetz)Der Bundesrat bittet im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrensdie Vereinbarkeit des § 6 Absatz 2a Nummer 2 DWDG-E mit demeuropäischen Wettbewerbsrecht und den Grundsätzen der Niederlassungs-und Dienstleistungsfreiheit des Binnenmarktes sorgfältig zu prüfen.Begründung:Die in § 6 Absatz 2a Nummer 2 DWDG-E enthaltene faktischeErmächtigung des steuerfinanzierten Deutschen Wetterdienstes,meteorologische und klimatologische Dienstleistungen entgeltfrei demEndverbraucher zur Verfügung stellen zu können, begegnet erheblichenwettbewerbsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf die Vereinbarkeit mitEuropäischem Wettbewerbsrecht und den Grundfreiheiten derNiederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit. Hierbei ist zuberücksichtigen, dass nach ständiger Rechtsprechung des EuGHeuropäisches Wettbewerbsrecht Anwendungsvorrang vor nationalerGesetzgebung genießt.Die unentgeltliche Abgabe von Leistungen des steuerfinanziertenDeutschen Wetterdienstes stellt eine Behinderung etablierterprivatwirtschaftlicher Anbieter dar und errichtet für denMarkteintritt neuer Anbieter oder neuer AngeboteMarktzutrittsschranken. Wetterdienstleistungen für Endverbraucher, sozum Beispiel auch Reisewetterberichte, werden auf Grund deszahlreichen Reise- und Ausflugverkehrs über Grenzen hinweg auchgrenzüberschreitend erbracht. Daraus ergibt sich eindeutig eineBinnenmarktrelevanz.Pressekontakt:vorstand@wetterverband.deDennis Schulze (MeteoGroup): 030/60 09 80Dr. Joachim Klaßen (WetterOnline GmbH): 0228/55 93 78 3Hintergründe unter: www.wetterverband.dePositionspapier des VDW: http://bit.ly/2fznUTD