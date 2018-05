"Gegen uns sieht MacGyver alt aus!" Neue Staffel "Checker Buddies - Niels und Icke ohne Anleitung" startet am Donnerstag auf ProSieben MAXX (FOTO)

Unterföhring (ots) -Extremsportler Niels-Peter Jensen und "ran"-Moderator und#ranNFL-Netman Christoph "Icke" Dommisch sind seit Sommer 2017 die"Checker Buddies" auf ProSieben MAXX. Jetzt meldet sich das kreativeDuo mit neuen Folgen und neuem Motto zurück. In der zweiten Staffelwerden Icke und Niels ab Donnerstag, 17. Mai 2018, um 20:15 Uhr,unbekannte Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel aus aller Welttesten - und das Ganze komplett ohne Anleitung!"Meine handwerkliche Begabung würde ich als bedenklichbezeichnen", sagt "Icke", "aber klar ist: Gegen uns sieht MacGyveralt aus!" In der ersten Folge testen die beiden Männer unter anderemeinen japanischen DIY-Instant-Mini-Burger aus der Tüte, einenchinesischen Stimmtrainer und einen Tubenauspresser. Mit witzigenHerleitungen und abenteuerlichen Aufbauten stellen die "CheckerBuddies" insgesamt an die 50 Gadgets in fünf Folgen auf denPrüfstand. Besonders tricky: Die beiden wissen weder zu welchem Zweckder Gegenstand dient, noch aus welchem Land das Teil kommt, das vorihnen steht. Als Hilfe dient ihnen lediglich ein Telefonjoker undeine riesige Landkarte. Der Rest ist Improvisation und ein bisschenGlück, gepaart mit viel Wissen und Fantasie...Fans erkennen sie sofort: Die Off-Stimme der zweiten "CheckerBuddies"-Staffel war über 15 Jahre lang DIE Stimme von "TV total".Jetzt kommentiert Manfred Winkens a.k.a. "Mannix" die handwerklichenIrrungen und Wirrungen von Icke und Niels.Trailer zur Sendung: https://www.prosiebenmaxx.de/tv/checker-buddies-niels-und-icke-ohne-anleitung/video/2-neue-staffel-checker-buddies-niels-und-icke-ohne-anleitung-clip"Checker Buddies - Niels und Icke ohne Anleitung" (5 Folgen) - abDonnerstag, 17. Mai 2018, 20:15 Uhr auf ProSieben MAXXProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske Tel. +49 [89]9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 /Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell