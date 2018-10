Erfurt (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) beziehtStellung gegen Populismus, Gleichgültigkeit gegenüber Fakten,unverantwortliche Vereinfachungen und gezielte Tabubrüche undEskalationen, die auch in Deutschland viel zu oft den Diskursbestimmen würden. Im Rahmen der Verleihung des DeutschenUmweltpreises der DBU heute in Erfurt gab das Kuratorium eine"Erklärung für Vielfalt und Toleranz" ab, mit der sich der Vorstandder größten Umweltstiftung Europas gegen neue Grenzen und für eineoffene Gesellschaft und Pluralismus ausspricht. WissenschaftlicheErkenntnisse, Argument und Gegenargument müssten dieVerständigungsbasis der Gesellschaft bleiben - Menschlichkeit,Diversität, Toleranz und gegenseitiger Respekt ihrehandlungsleitenden Werte.Umweltschutz immer international und multilateralIn der Erklärung heißt es weiter, Umweltschutz kenne keineGrenzen, sei immer international und multilateral. Er kenne keineeindimensionalen Antworten und basiere auf einem demokratischemStreit, Kompromissen und Toleranz. Umweltschutz kenne auch keineAusgrenzung, weil er auf Partizipation, Verantwortung und derVielfalt von Akteuren und Ideen basiere. Auch die Diffamierung vonFakten sei ihm fremd, weil er auf Wissenschaft, Bildung undAufklärung gründe.Für eine nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaftin Deutschland und weltweitDa das Auseinanderbrechen des gesellschaftlichen Zusammenhaltesund des demokratischen Miteinanders zu einer Gefahr geworden sei,positioniere sich die DBU für eine nachhaltige Entwicklung vonWirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und weltweit. Dies seiohne gegenseitigen Respekt, die Achtung der Menschenwürde undDemokratie nicht vorstellbar. Die DBU betrachte es alsSelbstverständlichkeit, gegen neue Grenzen und für eine offeneGesellschaft und Pluralismus zu streiten.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell