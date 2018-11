Gegen das große Wackeln: Itis-Protect hilft gegen Parodontitis (FOTO)

Lübeck (ots) -Sie ist ein Volksleiden mit Sprengkraft: Jeder Zweite ab 35 hatParodontitis (1), auch junge Menschen sind immer häufiger betroffen(2), der Zusammenhang mit anderen, schweren Erkrankungen isterwiesen. Trotzdem wurde bisher hauptsächlich der Mundraum behandelt,denn eine systemische Therapie fehlte lange. Dabei gibt es eineverträgliche therapeutische Lösung, mit der es erst gar nichtwackelig wird im Mund: Itis-Protect I-IV ist eine ergänzendebilanzierte Diät, die Parodontitis wirksam bekämpft - Studiennachweisinklusive! Die 4-Monats-Kur mit Mikronährstoffen reguliert dasEntzündungsgeschehen systemisch, so dass die Keimbesiedelung in derMundhöhle wieder ins Gleichgewicht kommt und sich derZahnhalteapparat stabilisieren kann. Itis-Protect vom LübeckerHersteller für Premium Orthomolekularia hypo-A gibt es in Apothekensowie im Online-Shop von hypo-A.Parodontitis ist ein Martyrium für den Patienten. Sie schränkt dieGenuss- und Lebensqualität ein, geht mit unangenehmen Behandlungenbeim Zahnarzt einher und verunsichert die Betroffenen - denn invielen Fällen versagen klassische Therapieansätze, so dass dieParodontitis chronisch wird. Zudem konnte die Forschung mittlerweileaufdecken, dass Parodontitis nicht nur eine Begleiterscheinungdiverser schwerer Erkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt undMagenkrebs ist, sondern diese als Risikofaktor auch begünstigt (3).Es handelt sich um eine Systemerkrankung.Systemisch denken und handeln bei Parodontitis.Kein Wunder also, dass traditionelle, meist mechanischeBehandlungsansätze wie die Professionelle Zahnreinigung PZR, dassubgingivale Scaling (Entfernung der Zahnbeläge auch unterhalb desZahnfleischsaums durch den Zahnarzt) oder chirurgische Eingriffe zumWiederaufbau von Zahnfleisch und Knochen die Parodontitis oft nichtheilen können. Wenn die entzündungsauslösenden Bakterien aufgrundeines Ungleichgewichts im menschlichen Mikrobiom die Oberhand haben,können Behandlungen, die auf den Mundraum beschränkt sind, dasProblem nicht lösen.Parodontitis? Den Zahn können wir Ihnen ziehen!Eine systemische, preisgekrönte Form der Parodontitisbehandlungist Itis-Protect I-IV. Eine Studie konnte die Wirksamkeit derergänzenden bilanzierten Diät bestätigen(4). Die viermonatige Kur mitder hochwertigen Vitamin-Mineralstoff-Kombination reduziert dieEntzündungsaktivität im Mundraum. Dadurch können sich die Zähne imZahnhalteapparat wieder fester verankern. Und das ist gar nichterstaunlich: Spätestens seit 2011 ist der Zusammenhang zwischenParodontitis und der Unterversorgung mit lebensnotwendigenMikronährstoffen nachgewiesen (5).Itis-Protect von hypo-A ist eine effektive, natürliche und vorallem systemische Behandlung von Parodontitis, die sich auch fürAllergiker eignet. Eine gleichzeitige Erhöhung der Ernährungsqualitätund Reduktion von Nahrungsgiften wie Farb-, Aroma- undKonservierungsstoffen ist empfehlenswert.Wo gibt es Itis-Protect?Itis-Protect® I-IV ist in Apotheken sowie im Onlineshop von hypo-Aerhältlich. Das diätetische Lebensmittel für besondere medizinischeZwecke (ergänzende bilanzierende Diät) zur Therapie einerParodontitis kann in Begleitung einer zahnärztlichenParodontitis-Behandlung oder auch unabhängig davon eingenommenwerden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Die Gesamtkosten fürdie viermonatige Kuranwendung liegen bei ca. EUR 490,00 (UVP EUR95,50 für Itis-Protect I, UVP EUR 119,50 für Itis-Protect II, UVP EUR134,50 für Itis-Protect III, UVP EUR 139,50 für Itis-Protect IV).Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hypo-A.deQuellenangaben:1) Zu diesem Ergebnis kam die Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie2016: http://ots.de/UHuvE02) Auf der EuroPerio9 wurde im Juni 2018 eine neue Klassifikationparodontaler Erkrankungen vorgestellt, in die sogar Patienten unter20 Jahren integriert wurden: http://ots.de/04Xyxv3) Bsp. Diabetes: http://ots.de/Wa4LsT (Seite 4); Bsp. Magenkrebs:http://ots.de/SBnA0P4) H.-P. Olbertz et al.: Adjuvante Behandlung refraktärer chronischerParodontitis mittels Orthomolekularia - eine prospektive Pilotstudieaus der Praxis, Dentale Implantologie - DI 15, 1, 40-44, 2011:http://ots.de/oQ1xCG5) http://ots.de/7rqJmBPressekontakt (Informationen, Fotomaterial, Expertenkontakt undProduktmuster):Adriane Beck & Partner GmbH, Maja Timm, Tel: 040 / 480 73 81,eMail: timm@beckundpartner.deOriginal-Content von: hypo-A GmbH, übermittelt durch news aktuell