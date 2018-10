Gegen das Vergessen: Bundeswehr ebnet den Weg für das Bildungszentrum Bergen-Hohne (FOTO)

Bergen (ots) -Am 24. Oktober wurde in der Niedersachen-Kaserne in Bergen derMitbenutzungsvertrag zwischen der Bundeswehr und der Stiftungniedersächsische Gedenkstätten unterzeichnet, in welchem dieBundeswehr der Stiftung ein Areal mit fünf Gebäuden überlässt. Darinwird diese das Bildungszentrum Bergen-Hohne einrichten. Denn an kaumeinem anderen Ort ist das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichteso verdichtet wie in Bergen. Von den Vorbereitungen für den ZweitenWeltkrieg über die Errichtung von Gefangenen- und Konzentrationslagerbis hin zum Displaced Persons Camp - von 1935 bis 1950 waren dieseStationen vor, während und nach dem Krieg in Bergen vereinigt. DieBundeswehr überlässt der Stiftung das Areal am Rand derNiedersachsen-Kaserne. Es wird eine eigene Zufahrt und Parkplätzeerhalten und zum Bildungszentrum Bergen-Hohne ausgebaut. Die Stiftungniedersächsische Gedenkstätten wird im Erdgeschoss des Gebäudes "MB89" eine Dauerausstellung über die Geschichte der Gebäude, derKaserne und der dort verübten Verbrechen aufnehmen, die oberenStockwerke werden zum Tagungszentrum mit Seminarräumen ausgebaut. DieBundeswehr überlasst die Gebäude mietzinsfrei und führt dieLiegenschaftspflege weiter. Die Stiftung wird 2022/2023 mit deminklusionsgerechten Um- und Ausbau des Gebäudes "MB 89" beginnen.Dafür sind rund 4 Millionen Euro veranschlagt.Pressekontakt:Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen derBundeswehrPresse- und Informationszentrum IUDFontainengraben 20053123 BonnMail: PIZIUD@Bundeswehr.orgTelefon: 0228 - 4267Original-Content von: Presse- und Informationszentrum IUD, übermittelt durch news aktuell