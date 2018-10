Gegen den Trend: Versicherungsgruppe die Bayerische schafft neue Arbeitsplätze und baut das Personal um 12 Prozent aus (FOTO)

München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische schafft in ihrem 160.Geschäftsjahr gegen den Branchentrend zusätzliche Stellen. Auch dieTochtergesellschaften des Versicherers wachsen. Unterm Strich wirdbis Ende des Jahres 2018 ein Personal-Plus von 12 Prozent erwartet.Insgesamt wird die mittelständische Unternehmensgruppe zum Endedieses Jahres 757 Beschäftigte zählen."Der exzellente Geschäftsverlauf und die fortschreitendeDigitalisierung führen dazu, dass unsere Unternehmensgruppe nicht nurin technische Infrastruktur, sondern auch stetig in qualifizierteMitarbeitende investiert", sagt Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Essind die Mitarbeitenden, die ein Unternehmen prägen und erfolgreichmachen. Wir sind entschlossen, zum Vorteil unserer Kunden Kräftezuzubauen und unser Geschäft weiterzuentwickeln."Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2018 verliefen in derGruppe erfolgreich: So sprang die SparteBerufsunfähigkeitsversicherung, ein Kernprodukt der Bayerischen, um176 Prozent nach oben (eingereichtes Neugeschäft in Stück imVergleich zum Vorjahreszeitraum), die Fondsversicherungen legten um22 Prozent zu, das Krankenzusatzgeschäft gar um 691 Prozent. DieTochtergesellschaft sum.cumo mit Sitz in Hamburg und Düsseldorfstrebt für 2018 an, den Umsatz um 90 Prozent zu steigern. DasIT-Unternehmen iS2 rechnet für 2018 mit einem Umsatzwachstum von mehrals 25 Prozent gegenüber 2017.Sum.cumo plant, die Anzahl ihrer Mitarbeitenden zum Jahresende um89 Prozent zu steigern. iS2 wächst bis Ende 2018 voraussichtlich um15 Prozent. Der Assekuradeur asspario Versicherungsdienst AGvergrößert die Zahl der Arbeitsplätze um 22 Prozent. Die Bayerischestockt im Jahr 2018 die Mitarbeiteranzahl um 3 Prozent auf.Außerdem strebt der Versicherer mit Sitz im Münchner StadtteilNeuperlach an, die Anzahl seiner Exklusivvertriebspartner bis zumJahresende auf 375 zu erhöhen. Ziel der Tochtergesellschaft compexxsind 300 Vertriebspartner.Die Versicherungsgruppe die Bayerische erhielt für ihreArbeitgeberqualität mehrfach Auszeichnungen: DieArbeitgeberbewertungsplattform Kununu bewertet den Versicherer als"Top Company". Dieses Siegel bekommen lediglich 4,1 Prozent der dortgelisteten Unternehmen. Voraussetzung sind mindestens sechsBewertungen und ein Bewertungsdurchschnitt von mindestens dreiPunkten. Zudem zeichnet die Bewertungsplattform Kununu die Bayerischeals "Open Company" aus - ein Prädikat, das nur ein Prozent dergelisteten Firmen erhalten. Des Weiteren gehört die Bayerische zu den"Top-Arbeitgebern des Mittelstands" 2018 im deutschsprachigen Raumund erzielt innerhalb der Versicherungsunternehmen den fünften Platz- so das Ergebnis einer Studie von Focus-Business und Kununu. Auchdie auf Kununu gelisteten Tochtergesellschaften verfügen über dasSiegel "Top Company", sum.cumo zeichnet sich zudem als "Open Company"aus.Um für die Mitarbeitenden ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, hatdie Bayerische ein eigenes Benefit-Portal entwickelt, welchesrelevante Mehrwerte bündelt und dem Mitarbeiter in der Brancheungewohnte Vorteile wie beispielsweise Dienstwagen für jedermannbietet. Das Portal setzt die Gruppe auch im Vertrieb ihrer Lösungenfür betriebliche Vorsorge ein und bietet diese so auchunternehmerischen Kunden an.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell