Gegen Tornados, Hagel und Starkregen ist (k)ein Kraut gewachsen / Elementarschutz aufgrund Wetterextreme ist ein Muss (FOTO)

München (ots) -Im Rahmen der Initiative des Gesamtverbandes der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) "Stadt.Land.unter" unterstreicht dieMünchener Verein Versicherungsgruppe die Bedeutung derElementarschadenversicherung. Gleichzeitig unterstützt der MünchenerVorsorge- und Pflegespezialist die Kampagne der BayerischenStaatsregierung, die Versicherungsdichte in Bayern deutlich zuerhöhen.Naturereignisse wie Starkregen, Hagel, Überschwemmungen und Stürmeverursachen in der Langzeitbetrachtung seit 2000 bundesweit imDurchschnitt einen jährlichen Schaden von 2,4 Milliarden Euro.Wetterexperten zufolge ist insbesondere bei Starkregen immer häufigermit extremen Ereignissen zu rechnen. Der extremste Starkregen wurdeim August 2002 im sächsischen Zinnwald mit 312 Litern Wasser proQuadratmeter innerhalb von 24 Stunden gemessen. Bundesweit fallen proJahr im Durchschnitt 789 Liter auf einen Quadratmeter. Aufgrund desKlimawandels und der Erderwärmung sind auch künftig mehr extremeWetterereignisse zu erwarten.Haben private Immobilienbesitzer oder Inhaber von Gewerbebetriebenkeine Elementarschadenversicherung, drohen hohe finanzielle Schädenbis zur Gefährdung der eigenen Existenz. Einer GDV-Umfrage aus demJahr 2016 zufolge denken 93 Prozent der Befragten, gegen alleNaturgefahren versichert zu sein. Sie unterliegen dem Irrtum, dassElementarschäden alleine durch die Wohngebäudeversicherung abgedecktseien. Laut einer Schätzung des GDV im März 2018 sind nur 41 Prozentder Deutschen gegen Starkregen und Hochwasser versichert. NebenBayern mit nur 32 Prozent liegen zehn weitere Bundesländer deutlichunter dem Bundesdurchschnitt.Die rund 1,9 Millionen Hausbesitzer in Bayern, die ihre Wohnhäusernicht elementar versichert haben, müssen ihre Schäden nachWetterextremen künftig aus eigener Tasche bezahlen: Die BayerischeStaatsregierung hat beschlossen, ab Juli 2019 keine staatlichenSoforthilfen mehr zu zahlen. Auch Landwirte sind bei Ernteausfällenvon dieser neuen Regelung betroffen. Nur wer nachweisen kann, dass erum einen Elementarschutz bemüht war, aber kein Versicherungsschutz zubekommen war, wird in Notfällen noch unterstützt. Viele Hausbesitzerunterschätzen nach wie vor die Gefahr, Opfer von Hochwasser oderStarkregen zu werden. Sie vertrauen auf ihre Wohngebäude- oderHausratversicherung im Glauben, dass damit auch Elementarschädenabgedeckt sind. Ein umfassender Schutz beinhaltet neben einerAbsicherung gegen Sturm und Hagel zwingend jedoch auch eineElementarschadenversicherung."Eine private Vorsorge ist unerlässlich", betont Dr. RainerReitzler, Vorstandsvorsitzender des Münchener Verein. "Niemand kanndie Natur kontrollieren, den finanziellen Schaden nachNaturkatastrophen jedoch schon. Wichtig ist, den eigenenVersicherungsschutz zu überprüfen und bei Bedarf um einenElementarschutz zu erweitern", so Dr. Reitzler.Ist der Elementarschutz in der Wohngebäudeversicherung miteingeschlossen, sollten die Kosten für Reparaturen im und am Haus undin den Nebengebäuden sowie für die Trockenlegung und Sanierung desGebäudes übernommen werden. Der Elementarschutz sollte auch dieKosten für den Abriss des Gebäudes, für die Konstruktion und den Baueines gleichwertigen Hauses sowie für eine alternative Unterkunftoder Mietausfälle beinhalten. Der Elementarschutz in einerHausratversicherung sollte die Kosten für die Reparaturen desgesamten beschädigten Inventars ersetzen und denWiederbeschaffungspreis erstatten, wenn das Hab und Gut komplettzerstört wurde. "Der Münchener Verein bietet sowohl für die privateals auch für die gewerbliche Absicherung Lösungen für einenRund-um-Schutz an", ergänzt Dr. Reitzler. "Es gilt, nach fachkundigerBeratung möglichst schnell zu handeln und damit das eigene Hab undGut zu schützen."