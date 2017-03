Gegen Langfinger, für ein besseres Gefühl: Fünf Tipps zum Einbruchschutz / Laut Interhyp-Wohntraumstudie jeder Fünfte direkt oder indirekt betroffen

München (ots) - Jeder fünfte Deutsche musste im vergangenen Jahrerleben, dass bei ihm selbst oder in der Nachbarschaft eingebrochenwurde. Dies zeigt die bevölkerungsrepräsentativeInterhyp-Wohntraumstudie 2016. Deutschlands größter Vermittlerprivater Baufinanzierungen hat in einer repräsentativen Umfrage zumfünften Mal Eigentümer, Mieter und Architekten befragt, um aktuelleTrends und Wohnwünsche der Deutschen zu ermitteln. Nachfolgend gibtdas Unternehmen fünf Tipps, die nicht nur das Sicherheitsgefühlerhöhen.Laut Polizeistatistik lag die Zahl der Einbruchsversuche imvergangenen Kalenderjahr fast zehn Prozent über dem Vorjahresniveau.Insbesondere in Großstädten ohne enge nachbarschaftliche Bindungenseien Wohnungseinbrüche ein Problem. Dabei geht aus derWohntraumstudie ebenfalls hervor, dass knapp neun von zehn Befragtender Meinung sind, dass eine aufmerksame Nachbarschaft die bestePrävention sei.Verhindern ist besser als Alarm schlagenDie besten Vorkehrungen sind solche, die Einbrecher gar nicht erstin Haus oder Wohnung eindringen lassen. Mechanischer Schutz bleibtlaut Polizei erste Wahl: Bauherren sollten einbruchshemmende Türenund Fenster verwenden. Die Ausstattung von Bestandsimmobilien kann invielen Fällen nachgerüstet werden. Laut Wohntraumstudie plant rundein Viertel der Haushalte künftig in Schutzmaßnahmen zu investieren."Je früher bauliche Maßnahmen bei Neu- oder Umbauten bedacht werden,desto besser lassen sich diese in die Finanzierung einbindenbeziehungsweise durch Zuschüsse fördern", rät Michiel Goris,Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG.Nebeneingänge bedenkenSicher ist ein Haus nur, wenn alle Zugänge geschützt sind - auchNebeneingänge und Kellertüren. Diese Wege ins Gebäudeinnere werdengern von Einbrechern genutzt, da sie oft vor den Blicken wachsamerNachbarn verborgen sind. Massive Schubriegel, Vorlagestangen oderQuerriegelschlösser sind nach Angaben der Polizei meist eine guteWahl.Alarmanlagen sind sinnvolle ErgänzungBewegungsmelder und Alarmanlagen ergänzen die mechanischenSchutzmaßnahmen. Sie verhindern zwar den Einbruch nicht, erhöhen aberdie Wahrscheinlichkeit, dass der Täter entdeckt und gestört wird.Video-Gegensprechanlagen mindern das Risiko von Raubüberfällen.Smart-Home-Technologie kann auch Sicherheit verbessernWer sein Eigenheim vernetzt, kann Schutzmaßnahmen integrieren. Solassen sich nicht nur Heizungen fernsteuern und Stromkosten sparen.Werden Fenster oder Türen ungeplant geöffnet, kann zum einen einWarnsignal an Eigentümer und Sicherheitsdienste gesendet werden, zumanderen lässt sich beispielsweise die Kameraüberwachung aktivieren.Zuschüsse nutzenDie Um- und Aufrüstung kostet Geld, doch der Verlust desSicherheitsgefühls nach Einbrüchen ist damit kaum aufzuwiegen. Um diePrävention nicht an den Kosten scheitern zu lassen, gibt esverschiedene Förderungsmöglichkeiten. Bei Umbaumaßnahmen zwischen2.000 und 15.000 Euro Auftragsvolumen beteiligt sich dieKfW-Förderbank mit einem Zuschuss von zehn Prozent der Gesamtsumme.Für größere Umbauvorhaben bis zu 50.000 Euro Volumen gibt esebenfalls von der KfW zinsgünstige Förderkredite.Über die Interhyp-Wohntraumstudie 2016Für die Studie hat die Interhyp Gruppe einebevölkerungsrepräsentative Online-Befragung mit 2.100 volljährigenBewohnern Deutschlands durchgeführt. In den separat betrachtetenGroßstädten wurden mindestens 100 Interviews geführt, in Hamburg undBerlin je 200. Zudem wurden 50 Architekten im CATI-Verfahren(Computer Assisted Telephone Interview) befragt.Weitere Ergebnisse aus der Wohntraumstudie 2016 hat Interhypgrafisch unter http://wohntraumstudie.interhyp.de/ zusammengefasst.Einzelne Grafiken stehen dort zum Download bereit.Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führendenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus, Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell