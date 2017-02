Gegen den HSV schon wieder ein Tor in der Nachspielzeit? / Buchmacher mit Bayern-Dusel-Wette zu FCB vs HSV

Hamburg (ots) - Großes Galama nach dem späten Ausgleich des FCBayern in Berlin. Plötzlich war sogar der Bayern-Dusel wiederHerrscher der Schlagzeilen. Reflexe, die scheinbar systemimmanentsind und zwangsläufig wie von selbst kommen.Als Reflex infolge des späten Bayern-Tores darf auch die Wettegewertet werden, die Buchmacher mybet (www.mybet.com) ab sofort zumnächsten Liga-Auftritt der Bayern anbietet:"Erzielt der FC Bayern gegen den HSV ein Tor in derNachspielzeit?"Die Quote für JA liegt bei 6.00, die Quote für NEIN liegt bei1.08.Es besteht also berechtigte Hoffnung, dass der Bayern-Dusel baldwieder aus den Schlagzeilen verschwindet. Drauf gewettet werden darfaber freilich trotzdem.Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:http://bit.ly/1TovGNPÜber mybetMit über 1.000.000 Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehörtmybet zu den führenden Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziertund seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell