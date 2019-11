Gegen Funklöcher in Bayern: CSU-Fraktion will Netzbetreiber und Bahn in die Pflicht nehmen

München (ots) -Per Dringlichkeitsantrag setzt sich die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtagdafür ein, dass der Mobilfunk in Bayern noch leistungsfähiger wird. Hierzusollen auch Verkehrsschilder, Ampeln und Straßenlaternen für die Installationvon Mobilfunk-Sende- und Empfangstechnik genutzt werden. Zudem sollen geeignetestaatliche Liegenschaften und die Gleisanlagen der Bahn beim Ausbau derMobilfunkinfrastruktur stärker einbezogen werden. Gemeinsam mit den kommunalenSpitzenverbänden sollen Lösungen gefunden werden, wie kommunale Gebäude - zumBeispiel Rathäuser - ebenfalls genutzt werden können."Sich nur auf weiße Flecken zu konzentrieren reicht nicht! Wir erwarten, dassdie Staatsregierung Netzbetreiber und Bahn in die Pflicht nimmt, damit es beider Schließung von Versorgungslücken im Mobilfunk schneller vorwärts geht", sagtSandro Kirchner, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. "Gerade unsereMittelständler auf dem Land sind auf leistungsfähige Kommunikationsnetzeangewiesen. Wir fordern die Netzbetreiber auf, Kooperationen untereinander zurealisieren um die Mobilfunk-Abdeckung in Bayern zu verbessern. Andernfallsmüssen wir weitgreifende verpflichtende Möglichkeiten des national roamingprüfen."Insbesondere für den 5G-Ausbau sollen auch kleine kompakte Funkzellen zurErgänzung der Dachstandorte an Ampeln oder Straßenlaternen zum Einsatz kommen.Dank dieser sogenannten Small Cells können Menschen selbst an starkfrequentierten Plätzen wie Bahnhöfen oder Fußgängerzonen schnell und mit guterQualität im Internet surfen.Des Weiteren muss sich der Bund für den Ausbau der Mobilfunkversorgung entlangvon Bahnstrecken einsetzen. Konkret fordert die CSU-Fraktion schnellere undunbürokratische Genehmigungen für den Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur imSicherheitsbereich entlang von Zugstrecken.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell