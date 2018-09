Gegen Facebook & Google: Corinna Powalla, Gründerin des Modeversands MODOMOTO, startet radikalen Outfit-Service www.BOX40.de / Keine Werbegelder an Netzgiganten, dafür 40% Rabatt auf Premium-Marken

Berlin (ots) - Vor rund 7 Jahren gründete Corinna Powalla (36) denModeversand MODOMOTO, Europas ersten Service für Outfit-Boxen.Seitdem verschickte sie mit ihrem Team von über 250 Mitarbeitern übereine Million Outfits an shoppingmüde Männer. Das Unternehmen istinzwischen in 8 Ländern aktiv.Nun geht Powalla einen Schritt weiter. Sie gründet mit demOutfit-Service www.BOX40.de eine Art BahnCard für Mode und brichtdabei mehrere Regeln der Modebranche:40% Rabatt über das ganze JahrPowalla: "Wir fragten unsere Kunden, was ihnen bei MODOMOTO amwenigsten gefällt und die Antwort war meist: der Preis. Deshalbentschieden wir uns zu einem radikalen Schritt. Bei BOX40 gibt esindividuelle Outfit-Boxen mit 40% Rabatt im Vergleich zum übrigenHandel. Und das über das ganze Jahr und nicht nur zu den klassischenSaison-Abverkäufen."BOX40 kostet EintrittPowalla: "BOX40 finanziert sich anders als der klassische Handel.Wir wollen an der Ware nichts verdienen. Dafür gibt es eine ArtEintrittspreis in den Club der Günstig-Shopper, vergleichbar mit derBahnCard. BOX40 berechnet einen Mitgliedsbeitrag von 119 Euro proJahr. Der Preis ist so kalkuliert, dass er sich bei den allermeistenKunden schon mit der ersten Box rechnet. Bereits ab der zweiten Boxist die Einsparung signifikant. Mitglieder können so viele Boxenbestellen wie sie wollen."Keine hohen Zahlungen an Facebook und GooglePowalla: "In den letzten Jahren haben wir viele Millionen Euro anGoogle und Facebook gezahlt, um MODOMOTO auf diesen Plattformen zubewerben. Bei BOX40 fahren wir diese Kampagnen auf ein Minimum zurückund geben die Einsparungen an unsere Mitglieder weiter. Die Ideedahinter: Wir wollen das Produkt so attraktiv machen, dass teuresPush-Marketing durch Mundpropaganda ersetzt wird. Und davonprofitiert dann eben nicht mehr Marc Zuckerberg, sondern unsereMitglieder."Endlich auch für FrauenPowalla: "Ganz besonders freut mich, dass wir uns mit BOX40 nichtnur für Männer, sondern endlich auch für mich und andere Frauenöffnen. Frauen kaufen im Durchschnitt doppelt so viel Mode wieMänner, haben aber natürlich ihren eigenen Kopf. Das hat uns eineganz schön lange Zeit der Vorbereitung gekostet. Aber jetzt kann eslosgehen."BOX40 startet am 4. September 2018 mit einerCrowdfunding-Kampagne, bei der die ersten 1.000 Mitglieder einenerheblichen Preisvorteil genießen. Sie können BOX40 schon ab 49 Euroim ersten Jahr testen. Auch der Erwerb einer lebenslangenMitgliedschaft ist möglich. Ab 4. September 2018 um 8:00 Uhr hier:www.startnext.de/box40Corinna Powalla, Gründerin und Geschäftsführerin desInternet-Unternehmens Curated Shopping Group und Mutter, prägte 2011den Begriff CURATED SHOPPING, als sie den Modeversand MODOMOTO erfandund das Prinzip des kuratierten Einkaufens für Männer in Deutschlandeinführte.Seit Jahren fordert Corinna Powalla, dass sich der Modehandel derdigitalen Realität durch das Erschließen alternativer Vertriebskanälestellt, bevor er von Google, Facebook oder Amazon aufgefressen wird.Überleben werden nur jene Händler, die auf Kundenbindung im Internetjenseits der Netzgiganten setzen, sagt Powalla.Powalla will sich aus der Umklammerung von Google und Facebookbefreien. Ihr neuer Shoppingclub BOX40 für Männer und Frauen bietetab sofort Teile aktueller Kollektionen von über 100 bekanntenModemarken mindestens 40% billiger an als der Modehandel im regulärenVerkauf. Beispiele: HUGO BOSS; TOM TAILOR. LACOSTE, DIESEL, JOOP etc.Über die Curated Shopping Group:Die Curated Shopping Group betreibt drei Marken und ist in 8Ländern am aktiv: MODOMOTO (Deutschland, Österreich, Schweiz), TheCloakroom (Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden) und Box31(Frankreich). Alle Anbieter machen es Männern leichter, Mode onlineeinzukaufen. Kunden füllen online einen kurzen Fragebogen aus undbekommen dann einen persönlichen Stylisten zugewiesen. Dieser trittmit dem Kunden in Kontakt, stellt bei Bedarf neue Outfits zusammenund schickt sie direkt nach Hause. Behalten wird nur, was gefällt.Die Preise sind wie im Laden. Der Styling-Service sowie Hin- undRückversand sind kostenlos. Das Unternehmen beschäftigt aktuell über250 Mitarbeiter, die meisten davon Stylisten.Pressekontakt:Niklas Bolle, Curated Shopping GmbH, Blücherstr. 22, 10961 Berlin.Tel.: +49 160 1527172, E-Mail: press@curated-shopping.com;Website: http://www.curated-shopping.com/Original-Content von: Curated Shopping GmbH, übermittelt durch news aktuell