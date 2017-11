Gegen Cybercrime: INTER CyberGuard kombiniert umfassenden Versicherungsschutz, Experten-Knowhow und Norton Sicherheitssoftware

Mannheim (ots) - Tradition trifft Innovation: Die INTERVersicherungsgruppe (www.inter.de) erweitert ihr Produktportfolio undstellt mit dem INTER CyberGuard die bis dato umfassendsteVersicherung gegen Internetkriminalität im deutschsprachigen Raumvor. Gemeinsam mit dem Premiumpartner Norton wurde ein Gesamtpaketentwickelt, das der neuen digitalen Lebenswirklichkeit der Menschengerecht wird - inklusive Sicherheitssoftware, finanziellem Ausgleichbei entstandenen Schäden und Expertenunterstützung bei juristischenund persönlichen Fragen.- Gesamtpaket aus INTER-Versicherung und "Norton Security Online"- Versicherungsschutz für die ganze Familie, für PCs, mobileEndgeräte und Smart-Home-Technik- Zusätzliche Experten-Beratung bei juristischen und persönlichenFragen"Wir leben im digitalen Zeitalter und bewegen uns im virtuellenRaum mittlerweile genauso selbstverständlich wie in der realen Welt:Wir treffen unsere Freunde, wir kaufen ein, wir informieren uns.Leider sind wir als virtuelle Person genauso angreifbar wie alsphysische. Die Kriminellen des 21. Jahrhunderts haben es auf unsereDaten abgesehen, um sich selbst zu bereichern oder uns zu schaden.Und gerade aufgrund der Vielzahl verschiedener möglicher Delikte kannnur eine Rundum-Lösung helfen", sagt Michael Schillinger,Vertriebsvorstand der INTER Versicherungsgruppe.Ob Betrug beim Online-Banking oder -Shopping, Soft- oderHardware-Beschädigungen durch Schadprogramme, Datenklau, denFolgekosten eines Hacker-Angriffs oder Cybermobbing - der INTERCyberGuard deckt das gesamte Schadensspektrum ab, bietet eineAbsicherung vor finanziellen Schäden und vermittelt auf Wunschumgehend die richtigen Ansprechpartner. Wird beispielsweiserechtswidrig gegen den Willen des Versicherungsnehmers persönlichesBildmaterial im Social Web veröffentlicht, unterstützen Profis nichtnur bei der Löschung der Inhalte; die INTER bietet zusätzlichBeratung durch einen Anwalt und - bei Bedarf - einen Psychologen an.Auch Fremdschäden, die in Folge eines Identitätsdiebstahls im eigenenNamen entstanden sind, sichert der INTER CyberGuard ab. DieDeckungssumme beträgt je nach Kundenwunsch 10.000 oder 15.000 Euro.Letzteres gilt auch für den Premium-Tarif, der Familien mit bis zu 10Geräten schützt."Wir wollen, dass sich unsere Kunden unbeschwert im Internetbewegen können; übrigens auch mit mobilen Endgeräten. Deshalbkombinieren wir mit dem INTER CyberGuard den präventiven Schutz durchNorton Security mit unserer Versicherungsleistung - für den Fall,dass doch mal etwas passiert. Dank unserer Experten verstehen wir unszudem als Anlaufstelle für unsere Kunden zu den dringendsten Fragenrund um Cyberkriminalität", so Holger Tietz, Vorstand für IT undSachversicherung. "Und die aktuelle Entwicklung zeigt, dass einesolche Erste Hilfe aufgrund der zunehmenden Komplexität des Themasdringend vonnöten ist".Die Gefahr aus dem Netz nimmt rapide zu: Allein von 2015 bis 2016verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik bei denOnline-Straftaten in Deutschland ein Plus von 80 Prozent. Und es gibtnicht nur jedes Jahr mehr Delikte; es tauchen auch ständig neueMaschen auf, die die Daten, das Geld und die Sicherheit derInternetnutzer gefährden. Erkennbar bevorzugte Opfer gibt es dabeinicht - jeder kann betroffen sein. "Das Internet wird vielfach alsrechtsfreier Raum erlebt, vor allem weil die Täter in den seltenstenFällen gefasst werden. Umso wichtiger ist es, sich und seine Familiegegen finanzielle Schäden abzusichern und die richtigen Helfer anseiner Seite zu wissen", sagt Michael Schillinger.Ausführliche Informationen zum INTER CyberGuard inklusiveOnline-Abschluss finden Sie unter: www.intercyberguard.dePressekontakt:Nils ZeizingerFleishmanHillard Germany GmbHT +49 69 40 57 02 461M +49 172 143 43 71E nils.zeizinger@fleishmaneurope.comOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell