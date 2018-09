Gegen Altersdiskriminierung, für mehr Lebensqualität im Alter: realistische Altersbilder

Berlin (ots) - Der Internationale Tag des älteren Menschen am01.Oktober bietet Anlass, einen Blick auf die vorherrschendenAltersbilder zu werfen."Ältere Arbeitnehmer/inn/en sind nicht leistungsfähig". "Kreditefür Personen im Rentenalter sind zu risikobehaftet". "Wenn ich altwerde, werde ich krank und einsam". Negative Altersbilder -stereotype Überzeugungen, Vorstellungen und Erwartungen aufgrund desAlters - prägen allzu oft das Leben älter werdender und alterMenschen. Rund elf Prozent der Befragten im Deutschen Alterssurveybspw. geben an, in den zwölf vorangegangenen Monaten entsprechendeErfahrungen gemacht zu haben: Sie fühlen sich aufgrund ihres Altersdurch andere benachteiligt oder schlechter gestellt. Allerdings:Altersdiskriminierung wird oft nicht als solche wahrgenommen, weil essich um Verhaltensweisen handelt, die als selbstverständlichhingenommen werden.Alterszuschreibungen finden sich in den verschiedenstenLebensbereichen wieder: in der Arbeitswelt, in derGesundheitsversorgung oder im öffentlichen Leben, aber auch in derWahrnehmung, im Verhalten und den kulturellen Werten - oft mitnegativen Folgen für Individuen und für die Gesellschaft als Ganzes.Alt sein wird von vielen Menschen mit dem Nachlassen körperlicherKräfte und geistiger Fähigkeiten gleichgesetzt, dies führt nichtselten zu Diskriminierung.Je nach Alter zeigt sich Altersdiskriminierung inunterschiedlichen Lebensbereichen stärker. Im Deutschen Alterssurveyberichten bspw. die noch im Erwerbsleben stehenden Altersgruppen (40-69-Jährige) vermehrt von Diskriminierung im Bereich Arbeit undArbeitssuche (rund 14 Prozent). In der medizinischen Versorgunghingegen wird Altersdiskriminierung am meisten von den ältestenBefragten wahrgenommen (70-85 Jahre, rund 7 Prozent). Oft wird bspw.älteren Menschen unterstellt, Ärzte und Ärztinnen nur aufgrund vonIsolation und Einsamkeit aufzusuchen und nicht wegenbehandlungsbedürftiger Erkrankungen. Dabei handelt es sich um einaltersdiskriminierendes Klischee, wie eine Untersuchung mit Daten desDeutschen Alterssurveys kürzlich zeigen konnte, das aber dazu führenkann, dass älteren Menschen wirksame Therapien vorenthalten werden.Und auch ältere Menschen selbst haben nicht selten negativeVorstellungen vom Alter. Solche Überzeugungen werden oft zu einerselbst erfüllenden Prophezeiung: Älter werdende Menschen verhaltensich dann so, dass die negativen Erwartungen Realität werden. ZumBeispiel sind Personen mit einer negativen Vorstellung vom Alterhäufig weniger gesund als andere, die damit positive Erwartungenverbinden.Immer mehr Menschen werden älter - Ältere haben einen wachsendenAnteil an der Bevölkerung. Abwertende Einstellungen, negativeStereotype und handfeste Benachteiligungen schaden: nicht nur denBetroffenen, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes. Dazu gibt esviele neue Erkenntnisse aus der internationalen Forschung. Einegesellschaftliche Sensibilisierung für vorherrschendeAltersdiskriminierung und ihre Folgen ist daher lohnend."Es scheint sinnvoll, anstatt ausschließlich negativer undausschließlich positiver Bilder die große Unterschiedlichkeit alterMenschen zu zeigen. Benötigt werden realistische und zugleichhoffnungsvolle Ansätze, die der Vielfalt des Alters gerecht werden.Und die Ermutigung, den eigenen Weg zu finden", sagt Prof. ClemensTesch-Römer, Leiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen Berlin.Er hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt undgemeinsam mit Prof. Liat Ayalon (Bar-Ilan Universität, Israel) einBuch zum Thema herausgegeben, in dem europäische Wissenschaftlerinnenund Wissenschaftler das Wissen zum Thema Altersdiskriminierungzusammengefasst haben. "Die Vereinten Nationen bereiten z.B. eineCharta der Rechte älterer Menschen vor. Die Diskussion um die Chartahat das Potential, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie dieGesellschaft mit älteren Menschen umgeht - und damit auch mit uns alsden Alten der Zukunft".Weiterführende Informationen:Ayalon, L. & Tesch-Römer, C. (2018): Contemporary Perspectives onAgeism. Das Buch ist als sogenannte "open access" Publikationkostenfrei im Internet erhältlich(https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-73820-8). In 31Kapiteln wird Altersdiskriminierung in verschiedenen Lebensbereichenbeschrieben, etwa auf dem Arbeitsmarkt und im Gesundheitssystem.Zudem werden Konsequenzen von Altersdiskriminierung analysiert undMaßnahmen gegen Altersdiskriminierung vorgestellt, etwa in denBereichen Bildung und Recht.Befunde auf Basis des Deutschen Alterssurveys, einer Untersuchungdes Deutschen Zentrums für Altersfragen im Auftrag desBundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, zuAltersdiskriminierung sind veröffentlicht in:Beyer, A.; Wurm, S. & Wolff, J. (2017): Älter werden - Gewinn oderVerlust? Individuelle Altersbilder und Altersdiskriminierung. In:Mahne, K.; Wolff, J. K.; Simonson, J. & Tesch-Römer, C. (Hrsg.).(2017): Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey(DEAS). 