Gegen Ablenkung - für das Leben / ADAC beteiligt sich an FIA-Verkehrssicherheits-Kampagne #3500LIVES (FOTO)

München (ots) -Der ADAC beteiligt sich an der aktuellen weltweiten FIA-Kampagne#3500LIVES, die das Thema "Verkehrssicherheit" aufmerksamkeitsstarkin den Fokus rückt. Mit dem von Sänger und Musikproduzenten PharellWilliams unterstützten Slogan "Don´t text and drive", der großflächigin deutschen Städten zu sehen ist, macht der Club auf Gefahren durchAblenkung am Steuer, vor allem durch Smartphones, aufmerksam. "JederUnfall durch gedankenloses Tippen am Steuer ist einer zu viel. Mitunserem Einsatz im Zuge der FIA-Kampagne möchten wir vor allem jungeAutofahrer erreichen und sensibilisieren. Durch umfangreicheUntersuchungen wissen wir sehr genau, wie schnell ein Chat zu einemlebensgefährlichen Risiko werden kann", so ADAC Präsident Dr. AugustMarkl, der am Samstag, 19. Mai 2018, gemeinsam mit EU-Kommissarin fürVerkehr Violeta Bulc, Bundesminister für Verkehr und digitaleInfrastruktur Andreas Scheuer und FIA-Präsident Jean Todt im Rahmendes FIA-Formel-E-Rennens in Berlin den Startschuss zur ADACBeteiligung an der FIA-Kampagne gibt.Vor allem die Gruppe der 15- bis 29-Jährigen ist im Straßenverkehrbesonders gefährdet und Ablenkung spielt dabei eine zentrale Rolle.Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitaleInfrastruktur: "Eine Sekunde bei 50 km/h abgelenkt sind 14 MeterBlindflug. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verträgt keine Pause. Eineinziger Moment der Ablenkung kann katastrophale Folgen haben.Deshalb gilt: am Steuer Finger weg vom Handy." Um die jungenVerkehrsteilnehmer auf die Gefahren aufmerksam zu machen,unterstützen zahlreiche Prominente aus Sport und Showbusiness dieKampagne. Der Titel #3500LIVES beschreibt dabei drastisch dieaktuelle Situation: Weltweit verunglücken täglich 3.500 Menschentödlich im Straßenverkehr, in Deutschland waren es im vergangenenJahr 3.177 Menschen. Um diese Zahlen spürbar zu senken, setzt dieKampagne auf elf "Goldene Regeln" zur Verkehrssicherheit. Neben denGefahren durch Ablenkung am Steuer liegt der Fokus auch aufKindersicherung im Auto, dem generellen Anschnallen oder Alkohol amSteuer. Alle Informationen zu #3500LIVES, den Regeln für sichereStraßen und den prominenten Botschaftern gibt es unterfia.com/3500lives.Der ADAC setzt sich seit vielen Jahrzehnten für Verkehrssicherheitein. Mit dem Verkehrssicherheitsprogramm "Achtung Auto" sollenbeispielsweise schon Schüler in einem neuen Modul für die Gefahrenvon Ablenkung im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Allein 2017nahmen mehr als 130.000 Kinder in Deutschland an diesem Programmteil.