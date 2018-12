Geführte Heilmeditation mit Bodo Deletz am 9. Dezember 2018, 20:00 Uhr, auf YouTube / Eine Kooperation mit dem Dachverband Geistiges Heilen e. V.

Nidda (ots) - Bodo Deletz ist seit 35 JahrenPersönlichkeitstrainer, Bewusstseins-Forscher und Bestseller-Autor(z. B. "Mary"). Viele Menschen kennen ihn unter seinemAutorenpseudonym Ella Kensington. Weit über 30.000 Seminarteilnehmerhat er bereits mit seiner Methode begleitet, die auf derEntschlüsselung des Sprachcodes unseres limbischen Systems basiert.Das Geheimnis der ZEI-Meditation besteht in einer verblüffendeinfachen mentalen Technik, mit der wir das Zentrum unsereremotionalen Intelligenz ansprechen und so unsere Gefühle unmittelbarbeeinflussen können.In 14-tägigen Rhythmus bietet Bodo Deletz auf YouTube einekostenfreie Gruppenmeditation zur kollektiven gegenseitigenEnergieerhöhung an. Die Heilmeditation am zweiten Advent, dem 9.Dezember, um 20:00 Uhr, findet in Kooperation mit dem DachverbandGeistiges Heilen e. V. statt.Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) engagiert sich seitseiner Gründung 1995 für die Anerkennung spiritueller Heilweisen inder Gesellschaft und im Gesundheitssystem. Dem DGH e. V. gehören rund4.000 Heiler, Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, Klienten sowieMitglieds- und Fördervereine an. "Es ist eine sehr schöneMeditationsform, wenn man sich selbst und seinen Mitmenschen in derbesinnlichen Adventszeit etwas Gutes tun möchte", sagt Beate Neßwitz,die 1. Vorsitzende des DGH e. V., die die Meditationsform selbstausprobiert hat.Eine detaillierte Vorbereitung der Teilnehmer ist nicht nötig:"Jeder geht mit dem energetischen Zustand in die Meditation, in derer sich aktuell grundsätzlich befindet", sagt Bodo Deletz, "und genaudiese aktuelle "Lebensenergie" wird dann in der Meditation erhöht."Wichtig findet er, dass seine Teilnehmer nicht mit dem Wunsch zurHeilung einer bestimmten Erkrankung in die Meditation zu gehen: "Wasgeheilt werden kann, muss man dem eigenen höheren Selbst überlassen.In meinem Akademie-Forum können Fragen gestellt werden, die vonkompetenten ehrenamtlichen Mentoren beantwortet werden:https://forum.bodo-deletz-akademie.de."Link zum Online-Event am 9. Dezember, 20:00 Uhr:https://www.youtube.com/watch?v=b8-2Krd1I8oKontakt zu Bodo Deletz: https://www.bodo-deletz-akademie.dePressekontakt:Irisa S. Abouzari, E-Mail: presse@dgh-ev.deOriginal-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuell