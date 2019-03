Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Jetzt schon Gewinner: Für die Finalisten von "Das Ding des Jahres"ist die Show schon vor dem Finale am Dienstag, 26. März, 20:15 Uhr,live auf ProSieben ein voller Erfolg. Seit ihrem Auftritt wecken dieErfindungen riesiges Interesse und ihre Erfinder erhalten eineAnfrage nach der anderen:Die "WUNDERFORM" von Marc Elsen (45) und Ralf Scheel (38) ausWuppertal, eine aufklappbare Silikonbackform, freut sich über 365.000Seitenaufrufe, ist in vielen Online-Shops und im stationären Handelschnell vergriffen und erhält Nachbestellungen für mehr als 10.000Stück von Großkunden.Für die Rollstuhl-Anhängerkupplung "Rollikup" von Eduard Wiebe(45) und Andreas Neitzel (53) aus Bielefeld gibt es in den ersten 20Stunden nach dem Auftritt diverse Kooperationsanfragen und 11.985Seitenbesucher.Der Überkochschutz für alle Töpfe, die "Kochblume" von ArminHarecker (73) aus Isen in Bayern, verkauft mehr als 6.000 Stück undist auch eine Woche nach der Sendung "Bestseller" auf Amazon."GAADI", der Fahrradschlauch mit zwei Enden, von Gabriel Petrovan(52) und Dana Fischer (42) aus Mönchengladbach und Erkelenzverzeichnet über 500.000 Seitenzugriffe in den ersten 24 Stunden nachder Ausstrahlung.Die Erfinder des TReGo, ein nachrüstbares Lastenrad-Vorbau fürjedes Fahrrad, Zak Friedrich Wesche (45) und Ofir Yadan (36) ausFrankfurt beantworten 300 E-Mails und erhalten direkt 20Bestellungen. In der Live-Entscheidung bei "Das Ding des Jahres" gehtes für die Finalisten um 100.000 Euro. Welche Erfindung voten dieZuschauer zum Sieg?Das sind die Favoriten der Jury:Joko Winterscheidt: "Die Erfinder von Rollikup können mit ihrerAnhängerkupplung für Rollstühle das Leben Hunderttausender positivverändern. Deshalb sind sie für mich unter den absoluten Favoriten.Aber meine Stimme zählt ja nicht."Lena Gercke: "Das ist immer schwer zu sagen. Die Erfindungen kannman einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich liebe jakleine, nützliche Haushaltsgeräte, hoffe aber dass der Rollikup oderGAADI gewinnen, weil sie wirklich eine Erleichterung und ein Gewinnfür uns sind."Hans-Jürgen Moog: "Bis auf die Kochblume, bei der mir leider derInnovationcharakter fehlt, finde ich die Erfindungen durchausüberzeugend. Sowohl GAADI als auch die Wunderform haben für mich dasPotential zum Staffel-Sieger. Ich bin aber auch sehr gespannt auf dieneuen Erfindungen im Finale und ob diese das Potential zum Siegerhaben."Lea-Sophie Cramer: "Ich schwanke zwischen dem genialen Rollikupund dem runden Markenkonzept der Wunderform."Sechs neue Erfindungen und ein weiterer Finalist: Das ist neu imFinaleEin smarter Stress-Controller, ein Smartphone-Airbag, einSicherheitsschloss für Brotaufstriche, ein Luftentfeuchter für dieDusche, ein Streichwurst-Verschluss oder ein beleuchteterFelgenaufsatz: Welche Erfindung sichert sich beim Live-Duell imLive-Finale von "Das Ding des Jahres" den letzten Finalisten-Platzund damit die Chance auf 100.000 Euro? Wie in jeder Ausgabe der Showpräsentieren immer zwei Erfinder gegeneinander. Die Experten-Jurynimmt "das Ding" unter die Lupe und gibt ihre persönlicheEinschätzung ab, bevor das Studio-Publikum den Duell-Sieger bestimmtund aus den drei Duell-Siegern den sechsten und letzten Finalistenwählt. Neu ist: Alles findet live statt. Am Ende wählen alleZuschauer aus den fünf bekannten und dem neuen Finalisten perTelefon- und SMS-Voting, welche Erfindung ihnen am besten gefällt unddie 100.000 Euro Siegprämie gewinnt.Weitere Infos zur Show und Fotos gibt es auf der "Das Ding desJahres"-Presseseite.Das große Live-Finale von "Das Ding des Jahres" - am Dienstag, 26.März 2019, um 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell