"Gefragt - Gejagt": Vierte Jagdsaison wieder mit Rekorden / Morgen vorerst letzte Ausgabe des Quiz' mit Alexander Bommes im Vorabendprogramm des Ersten

München (ots) - Die 309. Ausgabe von "Gefragt - Gejagt" beendet ammorgigen Freitag die vierte Staffel des Vorabendquiz' im Ersten. Nachfünf Monaten, 99 Erstausstrahlungen und einem Prime-Time-Specialverabschiedet sich Moderator Alexander Bommes mit seinen "Jägern" ineine Pause. Mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent (Stand: 27.9.2018)war die aktuelle Staffel die erfolgreichste seit dem Start desFormats im Mai 2015 im Ersten. Durchschnittlich 2,18 MillionenZuschauer verfolgten die vierte Jagdsaison um 18:00 Uhr im Ersten.Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend: "Ein Sommer der Rekordeauch für 'Gefragt - Gejagt' - mit neuen Bestwerten am Vorabend undeinem hervorragenden XXL-Auftritt am Samstagabend! Glückwunsch anAlexander Bommes und sein Team - nächstes Jahr darf die Jagd gerneweitergehen!"Mit einem Marktanteil von 16,8 Prozent erzielte "Gefragt - Gejagt"am 21. August 2018 einen neuen Bestwert am Vorabend. Auch bei den 14-bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde mit 11,7 ProzentMarktanteil an diesem Tag ein Rekord aufgestellt. Die höchsteReichweite der vierten Staffel erzielte mit 2,65 Millionen Zuschauerndie Ausgabe am vergangenen Montag, 24. September. Den Quiz-Marathonvon "Gefragt - Gejagt" in der Primetime des 18. August sahen 3,8Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 17,3 Prozententsprach.Das Format hat seine Marktwerte kontinuierlich gesteigert: Dievierte Staffel übertrifft mit 14,1 Prozent die dritte mit 13,2Prozent deutlich, die zweite kam auf 11,4 Prozent, dieAuftaktstaffel auf 9,7 Prozent. Auch im Netz, bei Facebook undTwitter, wird die Fangemeinde immer größer.In "Gefragt - Gejagt" tritt jeweils ein Team von vier Kandidatengegen ein Superhirn, den "Jäger", an. Keine leichte Aufgabe für dieKandidaten, denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis. AlexanderBommes: "Anfangs waren die Jäger sonderbare Wesen für mich, heute istes Liebe. Ich frage mich nur, ob sie sich verändert haben oder ichschlauer geworden bin. Danke an die Herren"."Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany imAuftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktionliegt beim Norddeutschen Rundfunk.