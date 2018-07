"Gefragt - Gejagt": 16,9 Prozent Marktanteil ist neuer Bestwert

München (ots) - "Gefragt - Gejagt", das Vorabendquiz mit AlexanderBommes, hat am gestrigen Mittwoch einen neuen Bestwert aufgestellt:Der erzielte Marktanteil von 16,9 Prozent steht für die höchsteQuote, seit das Format im Mai 2015 im Ersten gestartet ist. Mitten imHochsommer schalteten durchschnittlich 2,61 Millionen Zuschauer die268. Folge ein. Das war die höchste Sehbeteiligung für "Gefragt -Gejagt" in der aktuellen vierten Staffel, die seit April im Erstenzu sehen ist.Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend: "Mit den Quiz-Sendungenhat Das Erste am Vorabend einen Nerv getroffen. So unterschiedlichdie Quiz-Formate auch sein mögen - sie zeichnen sich alle durch einegelungene Konzeption, perfekte Umsetzung und eine herausragendeModeration aus. Fast jede Staffel erzielt neue Rekordwerte. Mit'Gefragt - Gejagt' geht die Jagd nach hohen Reichweiten in dienächste Runde."In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen einSuperhirn, den Jäger, an - keine leichte Aufgabe für die Kandidaten,denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis."Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany imAuftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktionliegt beim Norddeutschen Rundfunk."Gefragt - Gejagt", montags bis freitags um 18:00 Uhr im ErstenIm Internet: DasErste.de/GefragtGejagtPressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deBei Interviewwünschen:Laura Ullmann, Lars Meier Management & PRTel.: 040/7975578-14, E-Mail: laura@larsmeier.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell