Berlin (ots) - In die aktuelle politische Diskussion zurAusgestaltung des staatlichen Tierwohllabels schaltet sich diedeutsche Geflügelwirtschaft mit einem Zwischenruf ein. Bei seinerheutigen Sitzung in Hannover hat das Präsidium des ZDG Zentralverbandder Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. davor gewarnt, das mengen- undumsatzstarke Großverbrauchersegment bei einer staatlichenTierwohlkennzeichnung unberücksichtigt zu lassen. "Mehr als 60Prozent des Geflügelfleisches werden über Restaurants, Kantinen,Mensen und weitere Großverbraucherküchen abgesetzt. Eine staatlicheTierwohl-Kennzeichnung muss diesen wichtigen Vermarktungsweg desAußer-Haus-Verzehrs zwingend berücksichtigen", fordert ZDG-PräsidentFriedrich-Otto Ripke.Im Vergleich zum Lebensmitteleinzelhandel (LEH) hat dieGastronomie klaren Nachholbedarf beim Angebot von Tierwohl-Produkten:"Während rund 75 Prozent der im LEH angebotenen Hähnchen- undPutenfleischerzeugnisse aus Betrieben der Wirtschafts-InitiativeTierwohl Geflügel stammen, fehlt ein entsprechendes Angebot imAußer-Haus-Bereich völlig." Einzig durch die Ausweitung desGeltungsbereichs der geplanten staatlichen Tierwohlkennzeichnung aufden wichtigen und wachsenden Großverbrauchermarkt könne man das vonder Politik gewollte Ziel "Breite statt Nische" erreichen, so Ripke:"Ministerin Klöckner will nach eigener Aussage, dass sich dieHaltungsbedingungen der Nutztiere spürbar verbessern. Dann darf ihrLabel das so marktrelevante Großverbrauchersegment nicht außen vorlassen."Auch dem Verbraucher sei nicht zu vermitteln, warumFleischerzeugnisse im Lebensmitteleinzelhandel ein staatlichesTierwohllabel tragen sollen, die gleichen Produkte in der Gastronomieaber nicht, so Ripke: "Wenn ich mittags in der Kantine Putensteakoder Hähnchenbrust esse, werde ich keinerlei Infos zum Tierwohlfinden - wenn ich das exakt gleiche Fleischerzeugnis nachmittags imSupermarkt fürs Abendessen kaufe, ist es mit dem staatlichenTierwohllabel ausgezeichnet. Das versteht doch kein Mensch."Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell