Geflüchtete mit traumatischen Erlebnissen berichten häufiger über gesundheitliche Probleme

Berlin (ots) - Mehr als drei Viertel aller Geflüchteten aus denHerkunftsländern Syrien, Irak und Afghanistan haben unterschiedlicheFormen von Gewalt erlebt und sind dadurch oft mehrfach traumatisiert.Das Ergebnis einer Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK(WIdO) zeigt, dass dies einen gravierenden Einfluss auf ihreGesundheit hat: Im Vergleich zu Geflüchteten ohne Gewalterfahrungengibt diese Gruppe mehr als doppelt so häufig physische und psychischeBeschwerden an. Aber auch im Vergleich zur deutschen Wohnbevölkerungschätzen Geflüchtete mit traumatisierenden Erfahrungen ihrenGesundheitszustand subjektiv deutlich schlechter ein. "Geflüchtetemüssen bei der Aufarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse angemessenunterstützt werden. Hier könnten auf Traumabehandlung spezialisierteEinrichtungen sowie Therapeuten helfen", so Helmut Schröder,Stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Institutsder AOK (WIdO) und Mitautor der Studie.Über die gesundheitliche Situation von Geflüchteten in Deutschlandliegen bisher nur unzureichende Erkenntnisse vor. Doch für einegelingende Integration in die deutsche Gesellschaft - angefangen beiKindergarten, Schule und Arbeitswelt bis hin zu Kultur, Medien oderSport - ist auch eine gute Gesundheitsversorgung wichtig. "DasWissenschaftliche Institut der AOK möchte mit der vorliegendenUntersuchung dazu beitragen, die aktuelle gesundheitliche Lage derGeflüchteten besser zu verstehen", so Klaus Zok, Befragungsexperte imWIdO und Mitautor der Studie. Daher hat das Institut bundesweit 2.021Geflüchtete aus Syrien, dem Irak und Afghanistan befragt. Aus diesenLändern stammten mehr als die Hälfte aller Erstasylanträge zwischenJanuar 2015 und Mai 2018. Alle Befragten waren mindestens 18 Jahrealt, erst bis zu zwei Jahre in Deutschland und lebten noch inAufnahmeeinrichtungen.Die Ergebnisse zeigen, dass die Geflüchteten aus den befragtenHerkunftsländern eher jung sind (Durchschnittsalter: 32,7 Jahre) undüberwiegend männlich (Anteil der Männer: 67,1 Prozent). Knapp dieHälfte der Befragten ist in ihrem Herkunftsland mehr als neun Jahrezur Schule gegangen, was der Pflichtschulzeit dieser Länderentspricht. Etwas mehr als die Hälfte (57,4 Prozent) ist imHerkunftsland einer bezahlten Beschäftigung nachgegangen, jederSechste ging zur Schule oder hat studiert (16,3 Prozent).Schlechte Bewertung des eigenen GesundheitszustandsBeim Gesundheitszustand zeigt sich, dass die Geflüchteten seltenerals die vergleichbare deutsche erwachsene Wohnbevölkerung chronischerkrankt sind. Gleichzeitig schätzen sie ihren eigenenGesundheitszustand jedoch subjektiv deutlich schlechter ein als dieVergleichsgruppen. "Auch wenn nur vergleichsweise jüngere, gesundeMenschen die Belastungen einer langen Flucht auf sich genommen haben,drückt sich ihre spezifische Situation in Deutschland auch in derindividuellen Einschätzung ihrer Gesundheit aus", sagt Schröder. Sokönnten Ängste und Sorgen angesichts der Situation in der Heimat,räumliche Enge, belastende Lautstärke und mangelnde Privatsphäre inden Erstaufnahmeeinrichtungen, der Alltag in denFlüchtlingsunterkünften, der oft von Langeweile geprägt ist, oder dieUnwissenheit über die eigene Zukunftsperspektive die subjektiveEinschätzung des eigenen Gesundheitszustands negativ beeinflussen.Traumatische Erlebnisse fördern gesundheitliche BeschwerdenDie meisten Schutzsuchenden aus Syrien, dem Irak und Afghanistan,die Angaben zu traumatischen Ereignissen gemacht haben, gebenKriegserlebnisse (60,4 Prozent) oder Angriffe durch Militär oderBewaffnete (40,2 Prozent) an. Bei jedem Dritten (34,8 Prozent) sindAngehörige oder nahestehende Personen verschleppt worden,verschwunden oder gewaltsam ums Leben gekommen (15,4 Prozent). Nurweniger als ein Viertel (22,5 Prozent) der Befragten hat keine diesertraumatischen Erfahrungen selbst erlebt. Mehrfachtraumatisierungensind dagegen häufig: 16,3 Prozent aller Befragungsteilnehmer gebennur ein Trauma an, 15,1 Prozent berichten von zwei Traumata und 12,5Prozent geben drei Traumata an. 30,7 Prozent berichten über mehr alsdrei traumatische Erlebnisse.Im Vergleich zu Geflüchteten, denen diese Erfahrungen erspartgeblieben sind, berichten Geflüchtete mit traumatischen Erfahrungenmehr als doppelt so häufig über körperliche und psychischeBeschwerden. Dabei treten vor allem psychische Beschwerden wieMutlosigkeit, Traurigkeit, Bedrückung (42,7 Prozent) und Nervosität,Unruhe (42,9 Prozent) auf. Erst danach folgen körperliche Beschwerdenwie Rückenschmerzen (36,6 Prozent) oder Kopfschmerzen (36,4 Prozent).Klaus Zok: "Die von einer Mehrzahl der Geflüchteten im Herkunftslandoder auf der Flucht gemachten Erfahrungen von Krieg und Gewalt habeneinen direkten Einfluss auf die Gesundheit, vor allem auf diePsyche."Herausforderungen für die GesundheitsversorgungDas WIdO erfasst mit seiner Befragung auch, wie die Geflüchtetendie medizinische Versorgung in Deutschland erlebt bzw. in Anspruchgenommen haben. So haben zwei Drittel in den letzten sechs Monateneinen Arzt aufgesucht (68,3 Prozent), überwiegend wegen allgemeinerGesundheits- und Vorsorgeuntersuchungen sowie akuter leichterErkrankungen. In der Arztpraxis oder im Krankenhaus stellensprachliche Barrieren eine große Herausforderung dar: Mehr als jederzweite Geflüchtete (56 Prozent) berichtet über große Schwierigkeiten,sich verständlich zu machen. Ähnlich hoch (51 Prozent) ist der Anteilderer, die nicht wissen, welche Gesundheitsangebote ihnen überhauptzur Verfügung stehen.Umfassenden Zugang zu medizinischer Versorgung schaffenUm den Schutzsuchenden zu helfen, sollten sie aus Sicht derStudienautoren ab dem ersten Tag in Deutschland einen umfassendenZugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Bürokratische undsprachliche Hemmnisse müssen abgebaut, psychotherapeutische Angebotein der Traumabehandlung vorgehalten werden. Dabei müssen insbesonderesprachliche Barrieren mitberücksichtigt werden. Hilfreich könnte essein, geflüchtete Ärzte und Psychotherapeuten möglichst gezielt insdeutsche Gesundheitssystem einzugliedern. Ihre Hilfe ist fürgeflüchtete Patienten möglicherweise besonders akzeptabel, da sie ausden gleichen Sprachräumen und Kulturkreisen kommen."Neben einem sicheren Aufenthaltsstatus, einer passendenUnterkunft, sinngebender Beschäftigung und Freizeitangeboten kannGeflüchteten ein niedrigschwelliger Zugang zum Gesundheitssystemhelfen, ihre gesundheitlichen Probleme besser zu bewältigen," so dasFazit von Helmut Schröder.Hinweis an die Redaktionen Die aktuelle Studie des WIdO mit demTitel "Gesundheit von Geflüchteten in Deutschland - Ergebnisse einerBefragung von Schutzsuchenden aus Syrien, Irak und Afghanistan" stehtab sofort online zur Verfügung unter www.wido.de.