Geflohener Ex-Autoboss Ghosn: Japans Vize-Justizminister im Libanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Japan bemüht sich bei der libanesischen Führung um die Auslieferung des geflohenen früheren Autobosses Carlos Ghosn.



Der japanische Vize-Minister Hiroyuki Yoshiie traf am Montag in der libanesischen Hauptstadt Beirut unter anderem mit Präsident Michel Aoun und Justizministerin Marie-Claude Nadschm zusammen, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete. Aoun bekräftige demnach in dem Gespräch, dass es mit Japan kein Auslieferungsabkommen gebe.