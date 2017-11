Mainz (ots) - Der seit dem 22. Oktober flüchtige abgelehnteAsylbewerber Hicham B. hatte zuvor angekündigt, sich seinerAbschiebung durch Suizid entziehen zu wollen. Dabei kündigte er an,"nicht alleine gehen zu wollen, sondern noch mehrere Menschen in denTod mitnehmen zu wollen". So steht es im Beschluss des AmtsgerichtsAndernach vom 10. Oktober 2017, welcher die Abschiebehaft gegenHicham B. verfügte. Dieser Beschluss liegt dem SWR-Politikmagazin"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" vor.Das bedeutet, dass seit 17 Tagen mit Hicham B. ein abgelehnterAsylbewerber flüchtig ist, dessen Drohung als Anschlagsplanverstanden werden kann.Hicham B. war zudem polizeibekannt. In den letzten 14 Monaten gabes mehr als 50 Strafanzeigen gegen ihn, unter anderem wegenKörperverletzungen und sexueller Belästigungen. In einem Fall, alsdie Polizei ihn wegen eines Messerangriffs auf andere Asylbewerber inGewahrsam nahm, soll er auch Polizeibeamte verletzt haben.Aus geschlossener Klinik-Abteilung geflohen Der 27-jährige Mannwar in einer geschlossenen Abteilung der Rheinhessen-Fachklinik inAlzey untergebracht worden, nachdem er in seiner Zelle imAbschiebegefängnis Ingelheim Feuer gelegt hatte. Während einesAufenthaltes im Innenhof war er am 22. Oktober über ein Flachdachentkommen. Der vermutlich aus Marokko nach Europa gekommene Mann warin Deutschland als Asylbewerber abgelehnt und in dasAbschiebegefängnis gebracht worden.Zitate frei gegen Quellenangabe "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" frei.Rückfragen der Presse bitte an: Sabine Rappen, Redaktion "ZurSache Rheinland-Pfalz!", T: 06131 / 929-33428.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell