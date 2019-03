Gefangener aus Berliner Sicherungsverwahrung entwichen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Aus der Berliner Sicherungsverwahrung ist einGefangener entwichen.Entsprechende Informationen der rbb-Abendschau hat dieJustizverwaltung am Donnerstag bestätigt. Polizei und Justiz suchenmit Hochdruck nach einem Sicherungsverwahrten. Der Mann hatte sichgestern Abend nach einem Ausgang nicht in der Sicherungsverwahrungzurückgemeldet. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einenehemaligen Vergewaltiger, der 2001 zu 10 Jahren Haft verurteiltworden war.Seit 2011 saß er in Sicherungsverwahrung. Seit Januar 2018 durfteer auch unbegleitet zeitweise die Sicherungsverwahrung verlassen. Bisgestern gab es dem Vernehmen nach keine Unregelmäßigkeiten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell