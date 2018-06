Gefahrenzone öffentlicher Dienst / Burnout und Depression bei Staatsdienern nimmt zu (FOTO)

Bad Säckingen (ots) - Die Arbeit im öffentlichen Dienst macht krank: immer mehrBeamte erkranken aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen an Burnout undDepression. Einen Schutz vor der psychischen Erkrankung Burnout bietenPräventionsstrategien. Die Rhein-Jura Klinik ist als Akutklinik daraufspezialisiert, Menschen mit Stressfolgeerkrankungen zu unterstützen.Staatsbeamte, Lehrer, Polizisten, Sanitäter, Erzieher, Krankenschwestern,Sozialarbeiter, Richter, Zollbeamte oder Ärzte sind Berufsgruppen, die in derÖffentlichkeit stehen. Seit Jahren schlägt ihnen im Alltag Aggressivität undGewalt entgegen, immer häufiger sind sie verbalen Attacken oder tätlichenAngriffen ausgesetzt. Allein im Jahr 2016 wurden 71.315 Beamte in Deutschlanddadurch verletzt. Mit weiteren Sonderbelastungen und Problemen wie zum Beispieldurch Fachkräftemangel oder die Flüchtlingskrise verursacht das Stress - derRisikofaktor für Depression und Burnout.Besonders Standesbeamte gelten als Seismograph des gesellschaftlichen Wandels.In Zeiten von Migration gibt es plötzlich ganz neue Herausforderungen, denensich die Berufsgruppe stellen muss. Standesbeamte müssen heute nicht nur dasfrühere und heutige deutsche, sondern auch das ausländische Ehe-, Familien- undNamensrecht einschließlich des internationalen Privatrechts aller Staaten, derenAngehörige die Dienste des Standesamtes benötigen, kennen. In der Praxisverbergen sich dahinter Schwierigkeiten, von denen nur wenige etwas ahnen.Während Burnout die unspezifische Folge von chronischem Stress darstellt, kannsich aus einem unbehandelten Burnout-Syndrom eine manifeste Depressionentwickeln.Das sind Symptome und Warnzeichen von Depression:- Erschöpfung- Freudlosigkeit und Traurigkeit- Müdigkeit- Kopfschmerzen- Angespanntheit- Antriebslosigkeit- Schlaf- und Konzentrationsstörungen- innere Unruhe oder erhöhte Reizbarkeit"Die emotionale Erschöpfung, unter der man die psychosomatischen Beschwerdenzusammenfassen kann, ist eine Kernkomponente sowohl von Depression und Burnout",so Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Jähne, Ärztlicher Direktor und Facharzt fürPsychiatrie und Psychotherapie an der Rhein-Jura Klinik. Dort werden BetroffenenSofortbehandlungen und schnelle Therapieplätze ermöglicht. Das individuell anden Patienten angepasste Therapieprogramm besteht aus einer engmaschigenVerzahnung von Psychotherapie, Sport, Bewegung, Achtsamkeits- undEntspannungsübungen. So wird eine optimale Genesung ermöglicht.Möchten Sie mehr über das Thema Burnout und Depression im öffentlichen Diensterfahren? Gerne steht Ihnen unser Experte Herr Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Jähnefür ein Gespräch zur Verfügung - per Skype, Telefon oder persönlich. Nehmen SieKontakt zu uns auf und wir vereinbaren einen Termin!Über die Rhein-Jura KlinikDie Rhein-Jura-Klinik verfügt über 130 Patientenzimmer. Die klinische Therapievor Ort ist hoch professionell und intensiv. Die Behandlung erfolgt nachneuesten Erkenntnissen der Verhaltenstherapie. Die heilsame Atmosphäre des nahenSchwarzwalds und des Schweizer Juras bietet das richtige Umfeld, um persönlicheKrisen zu überwinden. Als Teil der Oberberggruppe hat die Rhein-Jura-KlinikZugriff auf ein hoch kompetentes Netzwerk an Medizinern undverhaltenstherapeutischen Spezialisten.Pressekontakt:Sabine Pirnay-KromerKaufmännische DirektorinSchneckenhalde 1379713 Bad SäckingenTel.: + 49 (0) 7761 / 5600 0Email: s.pirnay@rhein-jura-klinik.deInternet: www.rhein-jura-klinik.deOriginal-Content von: Rhein-Jura Klinik, übermittelt durch news aktuell