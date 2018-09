Die Gefahren von Feinstaub durch Dieselabgase werden überschätzt

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bühl (ots) - Seit geraumer Zeit erregt die Diskussion um denDieselmotor und seine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit dieGemüter. Die schädlichen Abgase werden absehbar zu Dieselfahrverbotenin Innenstädten führen. Prof. Dr. Curt Diehm, Ärztlicher Direktor derrenommierten Max Grundig Klinik im Schwarzwald, merkt an: "Ausmedizinischer Sicht wird beim Diesel-Thema viel zu oft parteiischargumentiert und am Ende ein Mythos kreiert, der dann über lange Zeitnicht mehr aus den Köpfen geht. Für mich grenzt die Verteufelung desDieselmotors mit Hilfe medizinischer Argumente inzwischen schonbeinahe an Fake News".Prof. Dr. Curt Diehm begründet diese Einschätzung anhand einesVergleiches: Der Grenzwert für Feinstaub in Deutschland beträgtderzeit 40 mcg pro Kubikmeter. Ein Stuttgarter Bürger, der sein Lebenlang ohne Ferien Tag und Nacht am Neckartor verbringen würde unddeshalb diese Menge täglich einatmet, hätte nach 75 bis 80 Jahrenrund 10 bis 12 Gramm Feinstaub in der Lunge. Ein Raucher, der einePackung Zigaretten am Tag raucht und deshalb Superfeinstaubinhaliert, schafft diese Menge in zwei Wochen. Sofern ein Rauchervierzig Jahre lang eine Packung täglich raucht, wäre seineFeinstaubkonzentration in der Lunge mit einem immensen Faktor höherals die des Anwohners am Neckartor.Im British Medical Journal wurde bereits 2004 publiziert, dass dasRauchen einer einzigen Zigarette so viel Feinstaub produziert wie eindamaliger Dieselmotor, der eineinhalb Stunden läuft. Mit anderenWorten: die Mengen an Feinstaub, die Menschen von Dieselabgasenaufnehmen, dürften über das Leben verteilt eine fastvernachlässigbare Größe sein.Prof. Dr. Curt Diehm ergänzt: "Ich will Feinstaub im Grundsatznicht verharmlosen, natürlich können Feinstäube ein Problem sein." Sosind die Steinstaublungen bei Bergarbeitern etwa im Ruhrgebiet, dieQuarz inhalieren, eine dramatische und reale Belastung.Wissenschaftlich gesichert erscheint auch, dass Staub, Aerosole, Rußund Bremsabrieb ein Risikofaktor für Herz-, Hirn- und Blutgefäßedarstellt. "Dicke Luft" schädigt also nicht nur die Lunge, sondernscheint auch ein Auslöser für Herzinfarkte und Schlaganfälle zu sein.Harvard-Mediziner aus Boston, die in einer Studie über 1700 Patientenin einem Zeitraum von 10 Jahren untersucht haben, bestätigen dieseVermutung.Laut des Ärztlichen Direktors der Max Grundig Klinik lautet dieFrage jedoch: "Ab welcher Dosis wirkt Feinstaub wirklich gefährdendauf Lunge, Herz und Gefäße?" Der Grenzwert in Deutschland von 40 mcgpro Kubikmeter sei dafür sehr niedrig. Für den Menschen schädlicheWerte liegen ungleich höher. Das sehen renommierte Fachärzte fürLungenheilkunde, die sich grundsätzlich bei Grenzwertdiskussionen aufder sicheren Seite bewegen, auch so. Prof. Dr. Curt Diehm: "Man mussdeshalb konstatieren, dass in der Diskussion um dieFeinstaubverunreinigungen durch Dieselautos die Fakten ideologisiertwerden und sich leider auch Wissenschaft und Forschung vor den Karrenspannen lassen."Der Autoverkehr ist zudem nicht allein verantwortlich für denSchmutz in der Luft. Man geht heute davon aus, dass bei derFeinstaubbelastung in Städten rund die Hälfte von Autos stammt. Unteranderem auch durch den Abrieb der Bremsen, was keindieselspezifisches Problem ist, und durch ein Fahrverbot fürDieselfahrzeuge nicht aus der Welt wäre. Der Rest kommt ausHolzkaminen, Feuerungsanlagen sowie von Stäuben aus Baustellen undanderen Quellen.Bei der gesundheitlichen Gefährdung durch Stickoxide sieht esähnlich aus. Etwa wenn pseudo-wissenschaftlich behauptet wird, dassder Diesel für den Tod von 6.000 Menschen pro Jahr verantwortlichsein soll - in dem Fall wegen der Stickoxide. Prof. Dr. Curt Diehm:"Wie man eine derartige Aussage evidenzbasiert nachweisen will, istmir ein Rätsel." Bei Stickoxiden gilt: Der Grenzwert am Arbeitsplatzin Deutschland liegt bei 950 mcg. Ein Raucher inhaliert mit einereinzigen Zigarette bereits 1000 mcg. Bevor man also den Diesel ausder Stadt verbannt, könnte der Gesetzgeber durchaus darübernachdenken, das Rauchen zuerst zu verbieten, so Prof. Dr. Curt Diehm.In der Schweiz liegt der Grenzwert für Stickoxide übrigens bei 6000mcg, also über 6mal höher als in Deutschland.Und noch ein Argument, das in der aktuellen Diskussion über denDiesel gerne ausgeblendet wird. Viele Stimmen vertreten dieAuffassung, zum Klimaschutz müsse CO2 besteuert werden. EinDieselmotor verbrennt jedoch etwa 20 Prozent weniger CO2 als einvergleichbarer Benziner. Bei dieser bedeutenden Betrachtung schneidetder Dieselmotor also besser ab. Prof. Dr. Curt Diehm abschließend:"Unter dem Strich steht der Diesel aus meiner Sicht als Mediziner zuUnrecht am Pranger. Insbesondere die Fokussierung der Diskussion aufden Feinstaub scheint mir einseitig, aufgebauscht und vielfachfehlinterpretiert."Pressekontakt:Dr. Klaus Westermeier MedienbüroRömerstraße 480801 München0172-8433232info@kwestermeier.deOriginal-Content von: Max Grundig Klinik Bühlerhöhe, übermittelt durch news aktuell