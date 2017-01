Gefahr von unten / Wenn rutschige Bodenbeläge aus Schnee, Eis und Matsch für juristische Streitfälle sorgen (FOTO)

Berlin (ots) -Das Problem ist: Man weiß nie, wann es so weit ist. Binnen wenigerTage können die Temperaturen in Richtung Nullpunkt oder daruntersinken. Wenn dann noch Eisregen und Schnee dazu kommen, wird es aufStraßen und Wegen plötzlich gefährlich. Von einem Moment auf denanderen werden in der Folge die Grundstücksbesitzerverkehrssicherungspflichtig.Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat für seineExtra-Ausgabe Urteile deutscher Gerichte zum Thema Winterdienstgesammelt. Unter anderem geht es darum, wie breit die geräumteSchneise auf dem Bürgersteig sein muss, ob Wohnungseigentümer zumStreuen zwangsverpflichtet werden können und was geschieht, wenn einPassant trotz eines nahen geräumten Weges einen nicht bearbeitetenPfad wählt.Wenn ein Winterdienst seinen vertraglich zugesicherten Aufgabennicht nachkommt und das selbst auf ausdrückliche Aufforderungweiterhin nicht tut, dann muss dieser Auftragnehmer für dieÜbertragung des Räumens auf eine andere Firma aufkommen. Hier hatteein neues Unternehmen erst einmal eine sieben Zentimeter dicke, festeSchnee- und Eisdecke aufhacken müssen. Das Verwaltungsgericht Berlin(Aktenzeichen 1 K 259.10) entschied, der ursprünglicheVertragspartner habe die Kosten dafür in Höhe von rund 630 Euro zutragenAn manchen Tagen müsste ein Grundstückseigentümer eigentlichständig mit Schaufel und Besen bereitstehen, weil fortlaufend neuerNachschub an Schnee und Matsch entsteht. Doch es gibt einen"Vorbehalt des Zumutbaren", wie das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg(Aktenzeichen 215 C 116/10) urteilte. Bei einem stark frequentiertenOrt - hier ein zentraler U-Bahnhof - könne zwar sogar eine Reinigungim Drei-Stunden-Rhythmus noch zu wenig sein, weswegen derVerkehrssicherungspflichtige bei einer Unterschreitung hafte. Dasmüsse man allerdings bei einem Eigenheimgrundstück großzügiger sehen,ein Bereitschaftsdienst in diesem extremen Ausmaß sei von privaterSeite nicht zu erwarten.Häufig sieht es die Hausordnung vor, dass Mietern der Winterdienstüber-tragen wird - im Falle mehrerer Parteien zum Beispielwöchentlich wechselnd. Ein älterer, auf die 80 zugehender Mieter, derdie Pflicht lange Zeit erfüllt hatte, bat um eine Befreiung. Es seiihm aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, Schnee zuschippen. Das Landgericht Köln (Aktenzeichen 1 S 52/11) sah dasebenfalls so. Diese Belastung sei dem Mieter nicht mehr zuzumuten,zumal die Eigentümerin ja auch eine Firma beauftragen und die Kostenhätte umlegen können.Bürgersteige müssen im Regelfall nicht auf ganzer Breite geräumtund auf diese Weise vollständig von Schnee und Eis befreit werden.Gerichte sehen es als ausreichend an, wenn eine Schneise geschaffenwird, die es zwei Fußgängern gestattet, vorsichtig aneinander vorbeizu gehen. Wenn nicht klar ist, ob sich ein Unfall auf der zustreuenden Gehsteigmitte oder in deren unbearbeiteten Umfeld ereignethat, dann muss der Grundstückseigentümer bei einem Unfall auch nichthaften. Das Landgericht Berlin (Aktenzeichen 10 O 211/14) hatte sichnach Anhörung eines Sanitäters und eines anderen Zeugen vom Geschehenkeine sichere Meinung bilden können.Die Mitglieder einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern könnennicht durch Mehrheitsbeschluss zur Übernahme der Räum- undStreupflicht im turnusmäßigen Wechsel verpflichtet werden. NachAnsicht des Bundesgerichtshofs (Aktenzeichen V ZR 161/11) ist fürdiese Aufgabe nicht das einzelne Mitglied zuständig, sondern dergesamte Verband der Eigentümer. Wenn keine Einigung über einfreiwilliges Erbringen des Winterdienstes erzielt werden kann, mussdie Verkehrssicherungspflicht durch Vergabe an einen Drittengewährleistet werden.Wenn ein Hauseigentümer die Räum- und Streupflicht an seine Mieterdelegiert, dann muss er dabei auch für eine nachvollziehbare, konkretgefasste und gerechte Regelung sorgen. Wer lediglich einenSchneeräumplan aufstellt und diesen in die Briefkästen der Mietereinwirft, der erfüllt als Eigentümer nach Ansicht desOberlandesgerichts Hamm (Aktenzeichen 9 U 38/12) nicht die nötigenVoraussetzungen. Es habe, so hieß es im Urteil, an einer "klarenAbsprache" gefehlt, "die eine Ausschaltung von Gefahren zuverlässigsicherstellte". Dem Vermieter hätten sich "erhebliche Zweifelaufdrängen" müssen, "ob die vorgenommene ZuständigkeitsverteilungBeachtung finden würde".Ein Fußgänger ist gehalten, einen geräumten und gestreuten Weg zubenutzen, falls dieser zur Verfügung steht. Begibt er sich trotzdemauf einen nicht behandelten Weg, obwohl ihm das nicht einmal einenzeitlichen Vorsprung bringt, dann muss man bei einem Sturz von einemweit überwiegenden Mitverschulden des Verunglückten sprechen. DasLandgericht Karlsruhe (Aktenzeichen 6 O 205/12) entschied nachBetrachtung des Einzelfalles, dass der Passant mit seinem Verhaltenden Umständen nicht ausreichend Rechnung getragen habe und deswegenselbst haften müsse.Wenn ein Eigentümer verpflichtet ist, den "nächstgelegenen" Gehwegwinterdienstlich zu versorgen, dann muss er das im Normalfall auchtun. Allerdings stößt das auf gewisse Grenzen. So hatte eineAnwohnerin gar keinen unmittelbar an ihr Grundstück angrenzenden Weg,stattdessen nur einen zum Parken genutzten unbefestigten Randstreifenund die Fahrbahn. Der nächste Bürgersteig folgte erst auf der anderenStraßenseite. Das Verwaltungsgericht Berlin (Aktenzeichen 1 K 366.11)urteilte, dass die Fahrbahnmitte eine natürliche Grenze bilde, überdie hinaus keine Verpflichtung zum Winterdienst bestehe.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell