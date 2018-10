Gefahr von oben / Stellplatzbesitzer sorgte sich wegen eines Kastanienbaumes um seinen PKW (FOTO)

Berlin (ots) -Wer einen PKW besitzt und ihn im Freien parken muss, der meidet inder Regel die Bäume. Denn sie lassen allerhand fallen, was dem Autoschaden könnte: Laub, Früchte, Äste und manchmal auch Harz. Trotzdemmusste ein Wohnungseigentümer nach Auskunft des Infodienstes Rechtund Steuern der LBS mit seinem Stellplatz in der Nähe einer Kastanieleben. (Landgericht Nürnberg-Fürth, Aktenzeichen 14 S 6188/17)Der Fall: Ein Mitglied einer WEG war es leid, vom Dach und derMotor-haube seines geparkten Autos immer wieder herabgefalleneKastanien und Baumharz entfernen zu müssen. Der Mann wollte deswegenein Carport errichten, das den PKW schützen sollte. Andere Eigentümerwaren allerdings nicht einverstanden. Sie sahen darin eine baulicheVeränderung, die der vollständigen Zustimmung der WEG bedürfe. Der"Bauherr" sprach dagegen nur von einer Maßnahme der Instandhaltungbzw. Instandsetzung, für die nicht so strenge Kriterien gelten.Das Urteil: Bei der Kastanie und ihren Früchten handle es sich um"Gegebenheiten der Natur", entschied eine Zivilkammer desLandgerichts Nürnberg-Fürth. Diese müsse der Wohnungseigentümerhinnehmen, zumal sie ihm ja schon beim Kauf des Objekts bekanntgewesen seien. Die Teilungserklärung habe eine entsprechendeDarstellung der Lage der Bäume enthalten. Außerdem träten dieProbleme mit der Kastanie nur zu bestimmten Zeiten im Sommer undHerbst auf. Die übrigen Eigentümer müssten ihm die Errichtung einesCarports nicht erlauben.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell