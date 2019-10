Gefahr von oben / Immobilien-Urteile zu den Folgen extremer Wetterlagen (FOTO)

Berlin (ots) -Heiße Sommer, Starkregen und Stürme: Deutschland muss nachAuskunft von Experten in Zukunft vermehrt mit extremen Wetterlagenrechnen. Das bleibt auch nicht ohne Folgen für Immobilieneigentümer,denn sie sind auf vielerlei Weise von den Folgen solcherWetterkapriolen betroffen - unter anderem wegen ihrerVerkehrssicherungspflichten. Der Infodienst Recht und Steuern der LBShat einige Gerichtsentscheidungen zum Thema gesammelt, die er inseiner Extra-Ausgabe vorstellt.Besonders gefährdet sind Immobilien während der (Um-)Bauphase,denn dann ist häufig alles längst nicht so verschnürt, vertaut undfestgemauert wie nach der Fertigstellung. Wenn sich zum Beispielwegen starker Windböen ein Bauzaun selbständig macht und auf eingeparktes Auto fällt, spricht nach Überzeugung des AmtsgerichtsMünchen (Aktenzeichen 244 C 23760/11) der Anscheinsbeweis für einenFehler des Bauunternehmens. Die Firma habe alle Vorkehrungen dafür zutreffen, dass auch ein Sturm dem Zaun nichts anhaben kann.Kaum etwas, ein Brand vielleicht ausgenommen, ist schlimmer, alswenn große Mengen an Regenwasser in ein Gebäude eindringen.Eigentümer, die ein Haus gekauft hatten, mussten zur Kenntnis nehmen,dass bei Regen jedes Mal breitflächig Wasser in ihren Keller floss.Der frühere Eigentümer habe nichts davon erwähnt, klagten sie vor demOberlandesgericht Hamm (Aktenzeichen 22 U 161/15, nichtrechtskräftig) und forderten eine Rückabwicklung des Vertrages. DieRichter gaben dem statt. Selbst bei einem alten Keller (hier: Baujahr1938) müsse ein Käufer nicht mit solchen baulichen Feh-lern rechnen.Manchmal schreibt das Leben seltsame Geschichten. So wollte einWohnungsbesitzer während eines starken Sturmes eine Markise aufseinem Balkon, die sich gelöst hatte, wieder befestigen. Doch kaumhatte er den Kopf nach draußen gesteckt, flog im Wind sein Toupetdavon. Er forderte Ersatz von der Hausratversicherung. DasAmtsgericht München (Aktenzeichen 261 C 29411/07) entsprach demnicht. Erstens habe der Mann das Haarteil nicht korrekt auf dem Kopfbefestigt, was einer groben Fahrlässigkeit gleichkomme. Zweitens seidie Versicherung ohnehin nicht zuständig, denn sie hafte nur fürSchäden im Gebäude.Bei erheblichen Windstärken hatte es Bitumenschindeln vom Dacheines Hauses geweht. Die Eigentümerin der Immobilie begehrte von derWohngebäudeversicherung eine Regulierung des Schadens. Doch sie wurdedarauf hingewiesen, es habe sich um stark geschädigte Dachschindelngehandelt. Das Oberlandesgericht Koblenz (Aktenzeichen 10 U 1018/08)maß dieser Tatsache jedoch keine große Bedeutung bei. DieVersicherung müsse trotzdem aufkommen, denn es gebe keineVerpflichtung für Hauseigentümer, ohne konkrete Anhaltspunkte dasDach regelmäßig überprüfen zu lassen.Die Feuerwehr einer Gemeinde wusste im Katastrophenfall(Hochwasser) keinen anderen Weg, als die angestauten Wassermengenüber ein Privatgrundstück in einen Fluss abzuleiten und so extremgefährdete benachbarte Anwesen zu schützen. Dieses Vorgehen wollteder Eigentümer für die Zukunft vorsorglich gerichtlich untersagenlassen. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Aktenzeichen 1 A11462/05) ließ sich darauf nicht ein. Solche Ereignisse träten nichtallzu oft auf - und wenn, dann entspreche das praktizierte Vorgehender Feuerwehr absolut den Bestimmungen des Brand- undKatastrophenschutzgesetzes.Ein Hagelunwetter hatte Raffstores aus Alu, die vor den Fensternan der Außenfassade eines Gebäudes angebracht waren, beschädigt, wennauch nicht funktionsuntüchtig. Die Versicherung vertrat die Meinung,sie müsse lediglich die Kosten für die optische Wertminderungbegleichen (ca. 1.300 Euro), während der Eigentümer eine vollständigeWiederherstellung (ca. 5.300 Euro) forderte. Das AmtsgerichtStuttgart-Bad Cannstatt (Aktenzeichen 5 C 2962/08) verurteilte dieVersicherung zum teureren Austausch der Stores, denn der beschädigteZustand sei dem Hausbesitzer nicht zuzumuten.Wer in besonders sturmträchtigen Gegenden wohnt, von dem werdenschärfere Sicherheitsvorkehrungen erwartet. Das musste einGrundstückseigentümer auf einer Nordseeinsel erfahren, von dessenDach sich Ziegel gelöst und an einem benachbarten Hotel einenSachschaden von 10.000 Euro verursacht hatten. Nach Ansicht desLandgerichts Aurich (Aktenzeichen 3 O 1102/16) hätte man angesichtsder exponierten Lage des Anwesens das Dach jährlich auf seineSturmfestigkeit überprüfen müssen.Wenn ein Sommersturm tobt, dann sind auch Müllcontainer manchmalnicht mehr sicher. In Nordbayern wurde eine solcher Container von denWinden er-fasst und gegen ein Auto geschleudert. Die Reparaturkostenbetrugen 2.500 Euro. Der Hauseigentümer wurde vom Landgericht Coburg(Aktenzeichen 33 S 38/06) trotzdem nicht zur Zahlung vonSchadenersatz verpflichtet. Er habe durch das Betätigen derPedalbremsen an dem Müllcontainer seine Verkehrssicherungspflichtenerfüllt. Mehr müsse man von ihm nicht erwarten.