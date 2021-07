Gefahr lauert bei diesen 2 renditestarken Dividendentiteln

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Einkommensinvestoren sollten Dividenden nie als selbstverständlich ansehen. Ausschüttungen sind immer den Umständen geschuldet, und Unternehmen können sie aufgrund einer schlechten Performance oder einfach einer Strategieänderung reduzieren oder streichen. Eine Zinssenkung könnte dich in eine schwierige Situation bringen, denn sie könnte auch ein negatives Signal an die Märkte senden, das zu einem Ausverkauf führt, sodass du nicht nur eine Verringerung des Dividendeneinkommens, sondern auch eine Delle in deinem gesamten Investment hast.

Die Warnzeichen sind nicht immer offensichtlich, dass eine Aktie in Schwierigkeiten ist oder dass eine mögliche Kürzung der Dividende bevorsteht. Aber zwei Einkommensaktien, bei denen du im Moment vorsichtig sein und genau hinschauen solltest, sind Merck (WKN: A0YD8Q) und AT&T (WKN: A0HL9Z).

1. Merck

Das Gesundheitsunternehmen Merck zahlt eine relativ hohe Rendite von 3,3 % (der Durchschnitt des S&P 500 liegt derzeit bei 1,4 %). Und es hat seine Dividendenzahlungen in den letzten Jahren erhöht – die letzte Erhöhung war eine 7%ige Steigerung von 0,61 auf 0,65 US-Dollar im letzten Jahr. Doch während die Erhöhung der Ausschüttungen ein gutes Zeichen dafür ist, dass es dem Unternehmen gut geht, bedeutet es nicht, dass es auch so weitergehen wird.

Ein Problem, das ich bei Merck sehe, ist, dass der freie Cashflow von 6,5 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten kaum ausreichte, um die Dividendenzahlungen von 6,3 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum zu decken. Ein Mangel an starkem, konsistentem freien Cashflow könnte das Unternehmen weniger großzügig mit zukünftigen Zinserhöhungen machen. Und ein Mangel daran könnte Erhöhungen ganz verhindern.

Ein weiteres Problem ist, dass mit der Abspaltung von Organon (das sich hauptsächlich auf die Gesundheit von Frauen konzentriert) Mercks Geschäft anders und mehr auf Wachstum ausgerichtet sein wird. Während das am Ende eine gute Sache sein könnte, wenn es sich in einem stärkeren Ergebnis niederschlägt, könnte es mehr Geld aus dem Geschäft abziehen, um Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Obwohl das Unternehmen glaubt, dass die Aufteilung letztendlich ein guter Schritt für beide Geschäftsbereiche sein wird, sollten Dividendeninvestoren diesen genau im Auge behalten. Je mehr sich ein Unternehmen auf Wachstumsziele konzentriert, desto weniger Priorität können regelmäßige Ausschüttungen haben.

Merck könnte sich als eine großartige Wachstumsaktie erweisen, in die man investieren kann, wenn das Unternehmen schlanker wird und sich mehr auf seine Pipeline konzentriert. Aber wenn du dich hauptsächlich auf wiederkehrende Einnahmen konzentrierst, dann ist dies eine Aktie, die du genau beobachten solltest, da sich ihre Dividendenpolitik im Laufe der Zeit ändern könnte.

2. AT&T

Die Dividende von AT&T wird sich ändern, nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres angekündigt hat, dass es WarnerMedia in ein separates Unternehmen ausgliedert, das sich mit Discovery zusammenschließen wird. AT&T geht davon aus, dass es ohne WarnerMedia jährlich etwa 20 Milliarden US-Dollar an freien Mitteln zur Verfügung haben wird. Es wird eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 43 % anstreben, was bedeutet, dass es etwa 8 Milliarden US-Dollar für Dividenden ausgeben wird – fast die Hälfte der 16,9 Milliarden US-Dollar, die es in den letzten zwölf Monaten ausgegeben hat.

Das Geschäft wird kleiner sein, also könnte diese Veränderung kurzfristig für Investoren in Ordnung sein. Aber ohne das potenzielle Wachstum, das WarnerMedia bieten würde, gibt es eine Unsicherheit darüber, wie hoch die Rendite ist, die das Unternehmen seinen Investoren bieten kann. Vor der Übernahme von WarnerMedia im Jahr 2018 zahlte AT&T den Investoren eine Rendite von über 6 % – weniger als die 7 %, die es heute zahlt. Und in früheren Jahren war die Ausschüttungsquote exzessiv, zeitweise weit über 100 %. (Ende 2017 fiel die Quote deutlich, aber das lag an einem ungewöhnlich hohen Nettoeinkommen dank des Tax Cuts and Jobs Act, der AT&T und anderen Unternehmen in diesem Jahr eine große Steuererleichterung bescherte.)

AT&T DIVIDENDENRENDITE. DATEN VON YCHARTS

Während sich einige Investoren Sorgen darüber gemacht haben, dass WarnerMedia zu sehr die Barmittel belastet, was auf lange Sicht zu einer Reduzierung der Dividenden führen könnte, ist das Geschäft von AT&T ohne WarnerMedia nicht in einer so guten Verfassung, um eine so hohe Rendite zu erzielen. Andere Telekommunikationsunternehmen zahlen ihren Investoren weitaus niedrigere Renditen – Verizons Ausschüttung liegt bei nur 4,5 %.

Investoren sollten das Unternehmen genau im Auge behalten, da sich die Dinge nicht so entwickelt haben, wie das Management es sich erhofft hat. Noch im März sagte CEO John Stankey gegenüber CNBC, dass er mit der Dividende „sehr zufrieden“ sei, und glaubte, dass AT&T den Investoren sowohl wiederkehrende Einnahmen als auch Wachstum durch den Streamingdienst HBO Max bieten könnte.

Während AT&T zufrieden zu sein scheint, dass das Geschäft in Zukunft in besserer Verfassung sein wird, sollten Investoren das nicht als gegeben hinnehmen. Ohne etwas, das seine Finanzen stärkt, könnte es wieder dort sein, wo es vor der Übernahme von WarnerMedia war – ein Dividendenwert mit hoher Rendite, die möglicherweise Gefahr läuft, ihre Ausschüttungen zu kürzen.

Gefahr lauert bei diesen 2 renditestarken Dividendentiteln

