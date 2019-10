Gefahr für New Work Konzepte: Mitarbeiter wünschen sich Face-to-Face-Kommunikation, bekommen sie aber nicht / Studie von Nespresso Professional zeigt, wo es im modernen Büro hakt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -New Work steht für Digitalisierung, Flexibilität und agiles Arbeiten. Doch eineneue Studie von Nespresso Professional mit 1.000 Büroangestellten zeigt: Um einUnternehmen auf Erfolgskurs zu bringen, ist vor allem eins gefragt -Face-to-Face-Kommunikation. 77 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen genau hierdie entscheidende Stellschraube für Qualität und Produktivität.Produktive Mitarbeiter sind das A und O für ein erfolgreiches Unternehmen. Wieman das als Arbeitgeber fördern kann? Zum Beispiel mit New-Work-Konzepten.Worauf es dabei ankommt, hat Nespresso Professional in einer neuen Studieuntersucht. Und dafür 1.000 Angestellte aus Deutschland zur Zusammenarbeit inmodernen Büros befragt. Herausgekommen sind spannende Zahlen und Insights zumThema New Work.77 Prozent wünschen sich Face-to-Face-KommunikationOnline-Tools, Chats, Videokonferenzen - alles gut und schön. Doch für denGroßteil der befragten Büroangestellten kommt es vor allem auf eins an:Face-to-Face-Kommunikation. 77 Prozent sagen, dass es wichtig ist, von Angesichtzu Angesicht zu interagieren. Denn so könne man gute Arbeitsbeziehungenentwickeln. 90 Prozent erklären, dass gute Beziehungen zu Kollegen qualitativhochwertige Arbeit fördern können. Das gilt offensichtlich besonders dann, wennes um kreative Aufgaben geht. 29 Prozent geben an, dass durchschnittlich dreibis fünf Mitarbeiter zusammen eine gute Idee entwickeln. Bei knapp 19 Prozentbeteiligen sich sogar mehr als acht Leute an einem Brainstorming. Und wann wirdaus der groben Idee das konkrete Projekt? Nach drei bis fünf Meetings. So gabenes 31 Prozent der Studienteilnehmer an.Angestellte kennen ihre Kollegen nicht gutPersönliche Interaktion und gute Arbeitsbeziehungen scheinen also der Schlüsselfür erfolgreiche Unternehmen zu sein. So zumindest die Theorie. Die Praxis siehtjedoch anders aus. 67 Prozent der Befragten erklären, dass sie die Menschen, mitdenen sie arbeiten, nicht sehr gut kennen. Woran liegt das? Auch dafür findetdie Studie mögliche Antworten. 53 Prozent der Büroangestellten kritisieren, dassihre Arbeitgeber sie nicht ermutigen würden, ihre Kollegen neben der kollegialenauch auf persönlicher Ebene kennenzulernen. 48 Prozent beklagen sich darüber,dass die Allgegenwart neuer Technologien wie zum Beispiel Videokonferenzen oderKollaborations-Tools dem Kennenlernen ihrer Kollegen im Weg steht."Hot-Desking" ist bei Mitarbeitern umstrittenMit Hot-Desking hat sich die Studie von Nespresso Professional auch ein Beispielfür ein New-Work-Konzept genauer angesehen, das direkte Auswirkungen auf denAlltag der Mitarbeiter hat. Beim Hot-Desking haben Angestellte keinen festzugewiesenen Schreibtisch. Stattdessen suchen sie sich täglich den Tisch aus,der am besten zu ihrer Aufgabe passt bzw. der noch frei ist. Bei 12 Prozent derBefragten hat sich der flexible Arbeitsplatz bereits etabliert. Laut der Studiewird Hot-Desking von 54 Prozent der Nutzer positiv bewertet. Das Konzept istaber durchaus umstritten - insbesondere bei älteren Angestellten. 58 Prozent derüber 55-Jährigen können sich mit Hot-Desking nicht anfreunden. Zum Vergleich:Nur 12,5 Prozent der 18- bis 24-Jährigen stehen Hot-Desking negativ gegenüber.Egal, ob jung oder alt, die Kritikpunkte am Hot-Desking sind dieselben. 9Prozent sind ängstlich und besorgt, wenn sie neben einem fremden Kollegensitzen. 59 Prozent vermissen die Möglichkeit, ihrem Schreibtisch einepersönliche Note geben zu können. Fast alle Befragten (97 Prozent) betonen, dassdie Qualität des Arbeitsplatzes wichtig für ihre mentale Gesundheit ist. DasResultat ist eine "Handtuch-Mentalität": 65 Prozent kommen extra früh ins Büro,um sich ihren Lieblingsarbeitsplatz zu sichern.White Paper von Nespresso Professional liefert weitere ErkenntnisseAus den Ergebnissen der Nespresso Professional Studie sowie Beiträgen vonNew-Work-Experten ist ein White Paper entstanden. Unter dem Titel "SinnvolleBegegnungen: Der unterschätzte Erfolgsfaktor in New Work Konzepten" liefert eseinen umfassenden Überblick zum Thema.Das White Paper kann hier heruntergeladen werdenhttps://www.nespresso.com/pro/de/de/new-work-dossierLink zu den Expertenbeiträgen www.nespresso.com/pro/de/de/pages/new-workPressekontakt:Ingo Porstmann, Nespresso Professionalc/o Pure Perfection PR GmbH, Strelitzer Straße 2, 10115 BerlinTel.: 030. 400 53 53 0, E-Mail: ip@pureperfection.comOriginal-Content von: Nespresso Professional, übermittelt durch news aktuell