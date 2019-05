Gefahr durch steigende Immobilienpreise - Altersarmut wird bald Realität

Hamburg (ots) - Hohe Kaufpreise gefährden Absicherung im Alter- HAUSGOLD Analyse zeigt: Kaufpreise für Häuser steigen immerweiter- Prognose für Berlin: Ein Haus wird im Jahr 2025 voraussichtlichim Schnitt knapp über 2 Millionen Euro kosten"Dass Immobilien im Allgemeinen nicht günstiger werden, ist denmeisten Menschen bekannt. Doch so ein drastischer Preisanstieg, wieer in den Großstädten Deutschlands Jahr um Jahr passiert, ist fürAnwohner, Kaufinteressenten und vor allem für die heutige junge undkünftige ältere Generation äußerst bedenklich!", äußert sich CEO undGründer von HAUSGOLD Sebastian Wagner zu der neuesten Analyse aus demImmobilienpreisreport HAUSGOLD. Dieser zeigte kürzlich auf, dass dieKaufpreise für Häuser schon im ersten Quartal des aktuellen Jahres infast allen Bundesländern erheblich gestiegen sind - Tendenz weitersteigend.Hohe Kaufpreise gefährden Absicherung im AlterFür viele Menschen bedeutet der Kauf eines Eigenheims nicht nurdie Verwirklichung eines Traumes, sondern vor allem auch eineAbsicherung fürs Alter. Die Hoffnung, das Haus bis zum Rentenalterabbezahlt zu haben, um später ein Zuhause ohne hohen Kostenaufwand zubesitzen, ist bei vielen Menschen groß. "Ist der Kauf einer Immobiliedurch zu hohe Preise jedoch nicht mehr möglich, sehe ich dieseAbsicherung im Alter in Gefahr.", sagt Sebastian Wagner. "Menschen imRuhestand müssten dann eine hohe Miete oder eine verlängerteKreditlaufzeit in Kauf nehmen. Die vielgenannte Altersarmut könnteohne Anlagealternativen spätestens dann zur Realität werden", erklärtWagner weiter. Besonders betroffen seien Menschen in Großstädten undUmgebung, da dort die Immobilienpreise rasanter und ernstlicherstiegen.Aber nicht nur Käufer, sondern auch Mieter seien von hohenKaufpreisen betroffen. Wechselt beispielsweise ein Mehrfamilienhausfür einen hohen Kaufpreis seinen Besitzer, werden die Mietenangehoben, um die Mehrkosten des Käufers decken zu können. BeispielBerlin: ImmobilienpreisentwicklungEin Beispiel einer Großstadt, die durch immer steigendeImmobilienpreise künftige Altersarmut begünstigt, ist Berlin. DieHauptstadt ist so beliebt wie nie zuvor und die Nachfrage nachKaufimmobilien ist ebenso groß. Neben Studenten undGroßstadtliebhaber zieht die hippe Hauptstadt auch Familien an, dieBerlin zu ihrem Zuhause machen wollen. Sie alle sind auf der Suchenach bezahlbarem Wohnraum. Doch der ist in Berlin immer schwierigerzu finden. Der neue Immobilienpreisreport des ImmobilienunternehmensHAUSGOLD zeigt: Häuser in Berlin werden immer teurer.Noch im Jahr 2017 zahlte man für ein Haus in Berlindurchschnittlich 654.702 Euro. Schon ein Jahr später, im Jahr 2018,stieg der durchschnittliche Preis für ein Haus in Berlin auf 790.348Euro. Das ist ein Preisanstieg von 20, 72 %.Im ersten Quartal dieses Jahrs sind die Hauspreise erneuterheblich gestiegen. Der Preis, der im ersten Quartal 2019 für einHaus in Berlin bezahlt wurde, betrug im Schnitt 914.028 Euro. Das istein Preisanstieg von 15,65 % zum Vorjahr.Prognose: Häuser in Berlin bald unbezahlbarSteigen die Preise weiterhin so rasant an, wird Wohnraum in Berlinbald unbezahlbar. Nimmt man einen jährlichen Preisanstieg von 15 %als Referenzwert, wird ein Haus in Berlin im nächsten Jahr im Schnittca. 1.051.132 Euro kosten. Geht die Preisspirale so weiter, wird imJahr 2025 ein Haus in Berlin vermutlich im Schnitt ca. 2.114.202 Eurokosten.Alle Daten und Grafiken dürfen von Drittparteien mit einem Verweisauf die Quelle "HAUSGOLD | talocasa GmbH (www.hausgold.de)" genutztund veröffentlicht werden. Die Datenerhebung von HAUSGOLD basiert aufeiner Analyse von Vermarktungspreisen von Häusern in Berlin mit einemVermarktungspreis zwischen 5.000 EUR und 50 Mio EUR aus dem HAUSGOLDNetzwerk aus den Jahren 2016 bis zum ersten Quartal 2019.Über HAUSGOLDHAUSGOLD, mit Sitz in Hamburg, ist ein Service der talocasa GmbHund hat rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde Anfang 2014 vonSebastian Wagner gegründet. HAUSGOLD ist ein digitalesMakler-Netzwerk, das mit starker Technologie- und Datenkompetenz dasImmobiliengeschäft für alle Beteiligten vereinfacht. Dank eineseigenentwickelten Algorithmus' sowie den gesammelten Daten über denImmobilienmarkt und der Performance von Maklern ist es HAUSGOLDgelungen, eines der größten und stärksten Makler-Netzwerke inDeutschland aufzubauen und erreicht so eine Marktabdeckung von 100Prozent. Damit ist HAUSGOLD in der Lage, für den Kunden und seineBedürfnisse den geeigneten Immobilienmakler zur Vermarktung desjeweiligen Objekttyps zu ermitteln. Darüber hinaus erleichtertHAUSGOLD mit seinen digitalen Maklermanagement-Tools dieImmobiliengeschäfte für Makler.Pressekontakt:HAUSGOLD - ein Service der talocasa GmbHAngela GalliardCommunications ManagerE-Mail: presse@hausgold.deTelefon: 040 - 2261614-25www.hausgold.deOriginal-Content von: HAUSGOLD | talocasa GmbH, übermittelt durch news aktuell