Gefahr Donald Trump: Ein Viertel der Angestellten in Deutschland befürchtet negative Auswirkungen auf Arbeitsplatzsicherheit / Forsa-Befragung: Männer und Frauen bewerten Risiko unterschiedlich (FOTO)

Paderborn (ots) -26 Prozent der Angestellten in Deutschland fürchten, dass sich diePolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump negativ auf dieSicherheit ihres Arbeitsplatzes auswirken wird. Dies ist das Ergebniseiner aktuellen Forsa-Befragung im Auftrag der Jobbörse Jobware.Möglicher Risikofaktor könnte die Erhebung von Einfuhrzöllen aufdeutsche Waren sein.67 Prozent der Befragten sehen der Amtszeit von Donald Trumpgelassen entgegen und befürchten keine Auswirkungen auf ihreArbeitsplatzsicherheit. Nur 2 Prozent glauben an einen positivenEinfluss. Weitere 6 Prozent machten keine Angaben.Die Forsa-Befragung zeigt, dass Männer und Frauen die Chancen undRisiken der neuen US-Politik unterschiedlich bewerten: Demnach sehennur 22 Prozent der Frauen, aber 29 Prozent der Männer negativeEinflüsse auf ihre Arbeitsplatzsicherheit. 62 Prozent der Männer,aber 72 Prozent der Frauen erwarten keine Auswirkungen.Ob Frauen häufiger in Branchen beschäftigt sind, die wenigerabhängig vom Amerika-Geschäft sind, oder weniger kritisch gegenüberDonald Trump eingestellt sind, konnte die Befragung indes nichtklären.***Zur Erhebung: Mittels computergestützten Telefoninterviews wurdenim Auftrag von Jobware 507 qualifizierte und leitende Angestellte imAlter von 18 bis 60 Jahren befragt, 02/2017.